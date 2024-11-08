У пассажирки трамвая в Екатеринбурге расплавилась обувь из-за печки

Напомним, пассажиры автобусов в Нижнем Тагиле пожаловались на то, что водители стали давать неполную сдачу при расплате за проезд. Горожанам выдают сдачу монетами или мелкими купюрами. То, что денег не хватает, люди замечают уже после выхода из транспорта.