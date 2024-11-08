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Posted 8 ноября, 05:04

Published 8 ноября, 05:04

Modified 8 ноября, 05:06

Updated 8 ноября, 05:06

У пассажирки трамвая в Екатеринбурге расплавилась обувь из-за печки

У пассажирки трамвая в Екатеринбурге расплавилась обувь из-за печки

8 ноября 2024, 05:04
Фото: 1MI.
Девушка в Екатеринбурге рассказала, что ее вещи пострадали из-за включенной печки в трамвае.

По словам екатеринбурженки, из-за мощной печки в трамвае, который шел из Академического района, у нее расплавились обувь и сумка, рассказали в Telegram-канале «Екатское чтиво».

Фото: Telegram-канал «Екатское чтиво»

Напомним, пассажиры автобусов в Нижнем Тагиле пожаловались на то, что водители стали давать неполную сдачу при расплате за проезд. Горожанам выдают сдачу монетами или мелкими купюрами. То, что денег не хватает, люди замечают уже после выхода из транспорта.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Обувь#ЧП#Трамвай#Жалобы#Печь#Пассажирка#Сумка#Екатеринбург#Инцидент
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