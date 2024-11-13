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Posted 13 ноября, 10:49

Published 13 ноября, 10:49

Modified 13 ноября, 10:51

Updated 13 ноября, 10:51

Таможенники в аэропорту Кольцово обнаружили 120 кг незадекларированной одежды

Таможенники в аэропорту Кольцово обнаружили 120 кг незадекларированной одежды

13 ноября 2024, 10:49
Фото: 1MI.
50-летняя женщина привезла из Стамбула в Кольцово 120 кг незадекларированной одежды в пяти сумках.

Женщину и ее сына задержали в «зеленом» коридоре. Сначала она утверждала, что они везут столько одежды, так как переезжают, потом говорила, что эти вещи предназначены для родственников, пишет «КП-Екатеринбург».

В итоге задержанные признали, что одежду они пытались ввезти в Екатеринбург с коммерческой целью и написали заявления о том, что товар безвозмездно будет передан в государственный доход. При этом они также выплатят штраф.

Напомним, екатеринбуржец пытался ввезти из Кыргызстана незадекларированную партию сигарет.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Штраф#Кольцово#Задержание#Одежда#Таможенники#Аэропорт#Екатеринбург
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