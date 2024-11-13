Таможенники в аэропорту Кольцово обнаружили 120 кг незадекларированной одежды

Posted 13 ноября, 10:49
Published 13 ноября, 10:49
Modified 13 ноября, 10:51
Updated 13 ноября, 10:51
Женщину и ее сына задержали в «зеленом» коридоре. Сначала она утверждала, что они везут столько одежды, так как переезжают, потом говорила, что эти вещи предназначены для родственников, пишет «КП-Екатеринбург».
В итоге задержанные признали, что одежду они пытались ввезти в Екатеринбург с коммерческой целью и написали заявления о том, что товар безвозмездно будет передан в государственный доход. При этом они также выплатят штраф.
Напомним, екатеринбуржец пытался ввезти из Кыргызстана незадекларированную партию сигарет.