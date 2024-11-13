В мэрии Екатеринбурга выступили против запрета квадроберов в школах

Posted 13 ноября, 04:08
Published 13 ноября, 04:08
Modified 13 ноября, 04:10
Updated 13 ноября, 04:10
С таким предложением выступила глава регионального родкома Людмила Золотницкая. Гумбатова с этим не согласилась. При этом чиновница отметила, что с такими детьми нужно поговорить психологам, рассказала она в эфире телеканала «ОТВ».
Представительница администрации города также сообщила, что в случае, если для школьников квадробинг — это просто вид игры, то и работать с ними надо будет по-другому.
Напомним, Людмила Золотницкая ранее утверждала, что квадроберы якобы могут быть опасными для окружающих.