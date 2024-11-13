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Posted 13 ноября, 04:08

Published 13 ноября, 04:08

Modified 13 ноября, 04:10

Updated 13 ноября, 04:10

В мэрии Екатеринбурга выступили против запрета квадроберов в школах

В мэрии Екатеринбурга выступили против запрета квадроберов в школах

13 ноября 2024, 04:08
Фото: Изображение Midjourney.
Руководитель департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова не поддержала инициативу о том, чтобы запретить квадроберам посещать школу.

С таким предложением выступила глава регионального родкома Людмила Золотницкая. Гумбатова с этим не согласилась. При этом чиновница отметила, что с такими детьми нужно поговорить психологам, рассказала она в эфире телеканала «ОТВ».

Представительница администрации города также сообщила, что в случае, если для школьников квадробинг — это просто вид игры, то и работать с ними надо будет по-другому.

Напомним, Людмила Золотницкая ранее утверждала, что квадроберы якобы могут быть опасными для окружающих.

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