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Posted 11 октября, 04:38

Published 11 октября, 04:38

Modified 11 октября, 04:40

Updated 11 октября, 04:40

Ученикам в школе в Екатеринбурге запретили бегать на четвереньках

Ученикам в школе в Екатеринбурге запретили бегать на четвереньках

11 октября 2024, 04:38
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге ученикам младших классов в школе №83 запретили бегать на четвереньках. Соответствующее объявление в школе вывесили 10 октября 2024 года.

Родителям школьников сообщили о данном запрете в учреждении в родительских чатах, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Администрация сообщила, что если у детей есть желание ходить на четырех ногах — они могут делать это дома, а в школе таким образом передвигаться нельзя.

Напомним, в одной из школ Екатеринбурга был вывешен плакат с теорией эволюции Дарвина и подписью о том, что детей будут «делать людьми».

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