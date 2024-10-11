Ученикам в школе в Екатеринбурге запретили бегать на четвереньках

Posted 11 октября, 04:38
Published 11 октября, 04:38
Modified 11 октября, 04:40
Updated 11 октября, 04:40
Родителям школьников сообщили о данном запрете в учреждении в родительских чатах, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Администрация сообщила, что если у детей есть желание ходить на четырех ногах — они могут делать это дома, а в школе таким образом передвигаться нельзя.
Напомним, в одной из школ Екатеринбурга был вывешен плакат с теорией эволюции Дарвина и подписью о том, что детей будут «делать людьми».