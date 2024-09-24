Школьники в селе Свердловской области остались без питания из-за отсутствия поваров

Posted 24 сентября, 11:50
Published 24 сентября, 11:50
Modified 24 сентября, 11:52
Updated 24 сентября, 11:52
По словам одного из родителей, в столовой нет ни одного повара, из-за чего младшеклассники не получают второй завтрак, а старшие дети обед, пишет Ура.ру.
Сотрудники школы рассказали, что одна повар ушла в декретный отпуск, а две других находятся на больничном. Администрация искала сотрудников столовой в местных кафетериях, в Каменске-Уральском, однако никто не объявился.
При этом в администрации учреждения сообщили, что должна пройти встреча с екатеринбургским поставщиком питания и в случае удачного исхода питание будет восстановлено. Сейчас младшие классы учатся сокращенно, а старшие на дистанте. Также детям обеспечат перекус с 25 сентября.
Напомним, руководитель лицея в Екатеринбурге пригрозила родителям органами опеки в случае отказа детей обедать в столовой.