Школьники в селе Свердловской области остались без питания из-за отсутствия поваров

При этом в администрации учреждения сообщили, что должна пройти встреча с екатеринбургским поставщиком питания и в случае удачного исхода питание будет восстановлено. Сейчас младшие классы учатся сокращенно, а старшие на дистанте. Также детям обеспечат перекус с 25 сентября.