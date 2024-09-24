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Posted 24 сентября, 11:50

Published 24 сентября, 11:50

Modified 24 сентября, 11:52

Updated 24 сентября, 11:52

Школьники в селе Свердловской области остались без питания из-за отсутствия поваров

Школьники в селе Свердловской области остались без питания из-за отсутствия поваров

24 сентября 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney
В селе Мартюш в Свердловской области ученики местной школы два дня не питаются в столовой из-за того, что нет поваров.

По словам одного из родителей, в столовой нет ни одного повара, из-за чего младшеклассники не получают второй завтрак, а старшие дети обед, пишет Ура.ру.

Сотрудники школы рассказали, что одна повар ушла в декретный отпуск, а две других находятся на больничном. Администрация искала сотрудников столовой в местных кафетериях, в Каменске-Уральском, однако никто не объявился.

При этом в администрации учреждения сообщили, что должна пройти встреча с екатеринбургским поставщиком питания и в случае удачного исхода питание будет восстановлено. Сейчас младшие классы учатся сокращенно, а старшие на дистанте. Также детям обеспечат перекус с 25 сентября.

Напомним, руководитель лицея в Екатеринбурге пригрозила родителям органами опеки в случае отказа детей обедать в столовой.

В Екатеринбурге проверили школьные столовые и не обнаружили нарушений
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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Свердловская область#Школьники#Школа#Село#Столовая#Ученики#Повара#Екатеринбург#Школьное питание
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