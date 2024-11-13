Жителям РФ стали предлагать «антикризисные трешки» до 28 «квадратов»

При этом трехкомнатных квартир такое ограничение не коснулось. Так, в одном из столичных жилых комплексов за 10 миллионов рублей продаются трехкомнатные апартаменты, площадь которых составляет около 49 «квадратов». Площадь спален по девять квадратных метров, а кухня, совмещенная с гостиной — 16 квадратных метров. Новостройка будет сдана в 2025 году.