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Posted 13 ноября, 10:04

Published 13 ноября, 10:04

Modified 13 ноября, 10:06

Updated 13 ноября, 10:06

Жителям РФ стали предлагать «антикризисные трешки» до 28 «квадратов»

Жителям РФ стали предлагать «антикризисные трешки» до 28 «квадратов»

13 ноября 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney.
Российским семьям стали предлагать приобрести «антикризисный» вариант трехкомнатного жилья с площадью 26-28 квадратных метров в новостройках.

Так, в Москве было ограничено строительство малогабаритных однокомнатных и двухкомнатных квартир. Теперь, если в проекте дома есть студии и однокомнатные квартиры менее 28 квадратных метров, а также двухкомнатные квартиры менее 44 квадратных метров, на его строительство разрешение не выдают, пишут «Новые известия».

При этом трехкомнатных квартир такое ограничение не коснулось. Так, в одном из столичных жилых комплексов за 10 миллионов рублей продаются трехкомнатные апартаменты, площадь которых составляет около 49 «квадратов». Площадь спален по девять квадратных метров, а кухня, совмещенная с гостиной — 16 квадратных метров. Новостройка будет сдана в 2025 году.

По словам гендиректора компании «Вектор Проект» Антона Баксарева, стройкомпании планируют уменьшить площадь квартир, чтобы поддержать рост стоимости и снижающийся спрос. Специалист отметил, что в нулевых на долю однокомнатных квартир в продажах недвижимости приходилось около 20 процентов, а в 2020 году показатель вырос до 43 процентов.

«Антикризисные» квартиры также есть и на вторичном рынке. Так, в девятиэтажных домах, построенных в 60-70-х годах, на продажу выставлено двухкомнатное жилье, площадь которого не превышает 42 «квадратов». При этом Антон Баксарев отметил, что некоторые семьи с детьми, нуждающиеся в большой жилплощади, предпочитают обращаться к индивидуальному жилищному строительству.

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