Спортсмены из Нижнего Тагила приняли участие в первенстве по Универсальному бою

Posted 18 ноября, 03:45
Published 18 ноября, 03:45
Modified 18 ноября, 03:47
Updated 18 ноября, 03:47
В состязаниях участвовали более 200 профессионалов. От Нижнего Тагила принимали участие члены спортивно-патриотического клуба «Первый», рассказал нижнетагильский депутат Дмитрий Костенников на своей странице ВКонтакте.
Выражаю искреннюю благодарность организаторам и всем участникам. Ребята не только поддерживают себя в отличной физической форме, но и развиваются духовно и нравственно, становясь настоящими патриотами нашей страны, — отметил Костенников.
Напомним, девушка из Нижнего Тагила уехала в Шереметьево на первенство мира по Универсальному бою, который длился до 17 ноября 2024 года.