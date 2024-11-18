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Posted 18 ноября, 03:45

Published 18 ноября, 03:45

Modified 18 ноября, 03:47

Updated 18 ноября, 03:47

Спортсмены из Нижнего Тагила приняли участие в первенстве по Универсальному бою

Спортсмены из Нижнего Тагила приняли участие в первенстве по Универсальному бою

18 ноября 2024, 03:45
Фото: Дмитрий Костенников ВКонтакте.
В Нижнем Тагиле состоялись региональные чемпионат и первенство по Универсальному бою. Спортивное мероприятие проходило 16 и 17 ноября 2024 года.

В состязаниях участвовали более 200 профессионалов. От Нижнего Тагила принимали участие члены спортивно-патриотического клуба «Первый», рассказал нижнетагильский депутат Дмитрий Костенников на своей странице ВКонтакте.

Выражаю искреннюю благодарность организаторам и всем участникам. Ребята не только поддерживают себя в отличной физической форме, но и развиваются духовно и нравственно, становясь настоящими патриотами нашей страны, — отметил Костенников.

Напомним, девушка из Нижнего Тагила уехала в Шереметьево на первенство мира по Универсальному бою, который длился до 17 ноября 2024 года.

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