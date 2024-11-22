15 новых бункеров для мусора установят на кладбищах в Нижнем Тагиле

Posted 22 ноября, 12:43
Published 22 ноября, 12:43
Modified 22 ноября, 12:45
Updated 22 ноября, 12:45
Доставить товар необходимо на склад СЗГХ на улицу Подгорная, 40 до 16 декабря 2024 года, предварительно согласовав это.
Сами изделия объемом восемь кубометров будут изготовлены из металла. Также известны и габариты: длина не менее 3,3 метра, ширина не менее 1,9 метра, высота не менее 1,32 метра. Бункера должны быть в исправном и работоспособном состоянии.
Также на товар необходимо предоставить документы, сертификаты, санитарно-эпидемиологическое заключение, выяснила редакция TagilCity.ru.
Гарантия на бункеры составит один год. Заявки о потенциальных подрядчиков принимаются до 28 ноября 2024 года.
Напомним, что в Нижнем Тагиле на обустройство новых площадок для ТКО выделено 19 миллионов рублей.