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Posted 22 ноября, 12:43

Published 22 ноября, 12:43

Modified 22 ноября, 12:45

Updated 22 ноября, 12:45

15 новых бункеров для мусора установят на кладбищах в Нижнем Тагиле

15 новых бункеров для мусора установят на кладбищах в Нижнем Тагиле

22 ноября 2024, 12:43
Фото: 1MI.
На кладбищах Нижнего Тагила и сельских населенных пунктах планируют установить 15 новых бункеров для сбора мусора. На их изготовление выделено почти 1,7 миллиона рублей.

Доставить товар необходимо на склад СЗГХ на улицу Подгорная, 40 до 16 декабря 2024 года, предварительно согласовав это.

Сами изделия объемом восемь кубометров будут изготовлены из металла. Также известны и габариты: длина не менее 3,3 метра, ширина не менее 1,9 метра, высота не менее 1,32 метра. Бункера должны быть в исправном и работоспособном состоянии.

Также на товар необходимо предоставить документы, сертификаты, санитарно-эпидемиологическое заключение, выяснила редакция TagilCity.ru.

Гарантия на бункеры составит один год. Заявки о потенциальных подрядчиков принимаются до 28 ноября 2024 года.

Напомним, что в Нижнем Тагиле на обустройство новых площадок для ТКО выделено 19 миллионов рублей.

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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Экология#Мусор#Кладбище#Мусорный контейнер#Сбор#Сельские населенные пункты#Екатеринбург#Закупка
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