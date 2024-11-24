Гололедица появится на дорогах Екатеринбурга

Posted 24 ноября, 05:21
Published 24 ноября, 05:21
Modified 24 ноября, 05:23
Updated 24 ноября, 05:23
Сообщается, что осадков в виде дождя или снега в этот день не ожидается. Днем может потеплеть до +4 градусов, рассказали в УГМС.
В целом по Свердловской области прогнозируется облачность с прояснениями. Осадки маловероятны. Порывы южного ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Напомним, с 28 ноября 2024 года в Свердловской области возможно понижение температуры до -11 градусов. При этом днем температура может подниматься до -6 градусов. Сильные порывы ветра и осадки не ожидаются.