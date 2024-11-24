tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 05:21

Published 24 ноября, 05:21

Modified 24 ноября, 05:23

Updated 24 ноября, 05:23

Гололедица появится на дорогах Екатеринбурга

Гололедица появится на дорогах Екатеринбурга

24 ноября 2024, 05:21
Фото: 1MI.
Дороги в Екатеринбурге обледенеют 24 ноября 2024 года.

Сообщается, что осадков в виде дождя или снега в этот день не ожидается. Днем может потеплеть до +4 градусов, рассказали в УГМС.

В целом по Свердловской области прогнозируется облачность с прояснениями. Осадки маловероятны. Порывы южного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Напомним, с 28 ноября 2024 года в Свердловской области возможно понижение температуры до -11 градусов. При этом днем температура может подниматься до -6 градусов. Сильные порывы ветра и осадки не ожидаются.

Снег и ветер ожидаются в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
На дорогах Свердловской области ожидается гололедМокрый снег и гололед ожидаются в Свердловской области в выходныеВ Свердловской области ожидаются морозы до -23 градусов
#Елизавета Зиборова#Город#Осадки#Гололед#Ветер#Прогноз погоды#Дороги#Окружающая среда#Природа#УГМС#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика