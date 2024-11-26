Избитый подростками тагильчанин простил нападавших

Правоохранители отметили, что личность 16-летнего подростка, напавшего на 21-летнего мужчину, установлена. В ходе опроса выяснили, что молодой человек не подумал о последствиях, когда бросился в драку. Его поставили на профучет в отдел по делам несовершеннолетних, а родителей ждет штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию.