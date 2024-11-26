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Posted 26 ноября, 09:36

Published 26 ноября, 09:36

Modified 26 ноября, 09:38

Updated 26 ноября, 09:38

Избитый в Нижнем Тагиле мужчина не стал наказывать своих обидчиков

Избитый подростками тагильчанин простил нападавших

26 ноября 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney.

Избитый в Нижнем Тагиле мужчина не стал наказывать своих обидчиков

Пострадавший в драке в Нижнем Тагиле мужчина решил не писать заявление в правоохранительные органы.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» прокомментировали ситуацию с дракой, произошедшей на улице Солнечной 24 ноября.

Правоохранители отметили, что личность 16-летнего подростка, напавшего на 21-летнего мужчину, установлена. В ходе опроса выяснили, что молодой человек не подумал о последствиях, когда бросился в драку. Его поставили на профучет в отдел по делам несовершеннолетних, а родителей ждет штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Пострадавший не стал писать заявление в полицию на своих обидчиков, а также отказался от помощи медиков. В пресс-службе пояснили, что молодые люди смогли самостоятельно урегулировать конфликт.

Тем не менее, избитого направят на экспертизу для установления степени причиненного вреда, а после полицейскими будет принято процессуальное решение.

Напомним, причиной нападения на мужчину на Тагилстрое стала просьба соседки подростков «разобраться» с владельцем собак, который не убирал за ними экскременты.

Подростки в Нижнем Тагиле избили мужчину по просьбе соседки
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