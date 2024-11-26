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Posted 26 ноября, 10:39

Published 26 ноября, 10:39

Modified 26 ноября, 10:41

Updated 26 ноября, 10:41

В свердловском ЗАГС назвали самые популярные имена

Названы самые популярные имена в Свердловской области: топ-3 для мальчиков и девочек

26 ноября 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney.

В свердловском ЗАГС назвали самые популярные имена

Популярными именами в Свердловской области по итогам уходящего года стали София и Михаил. Какие еще имена для девочек и мальчиков пользуются популярностью в Свердловской области и конкретно в Нижнем Тагиле — выяснил TagilCity.ru.

Самые популярные имена для мальчиков в Свердловской области

Чаще всего новорожденных мальчиков в Свердловской области называли так: Михаил, Александр и Артем, помимо этого популярными мужскими именами у свердловчан стали Тимофей и Матвей. Как рассказали редакции TagilCity.ru в Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области, в Нижнем Тагиле были популярны эти же мужские имена.

Добавим, что годом ранее среди популярных мужских имен были Лев и Дмитрий.

Самые популярные имена для девочек в Свердловской области

В топ-3 популярных имени для девочек вошли — София, Анна и Ева. Помимо этого у свердловчан популярностью пользовались два имени — Мария и Виктория. Они же были актуальны и годом ранее.

А в Нижнем Тагиле к этим именам добавилось имя Варвара, — рассказала редакции заместитель начальника регионального управления ЗАГС Наталья Храмова.
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