Названы самые популярные имена в Свердловской области: топ-3 для мальчиков и девочек

Posted 26 ноября, 10:39
Published 26 ноября, 10:39
Modified 26 ноября, 10:41
Updated 26 ноября, 10:41
Чаще всего новорожденных мальчиков в Свердловской области называли так: Михаил, Александр и Артем, помимо этого популярными мужскими именами у свердловчан стали Тимофей и Матвей. Как рассказали редакции TagilCity.ru в Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области, в Нижнем Тагиле были популярны эти же мужские имена.
Добавим, что годом ранее среди популярных мужских имен были Лев и Дмитрий.
В топ-3 популярных имени для девочек вошли — София, Анна и Ева. Помимо этого у свердловчан популярностью пользовались два имени — Мария и Виктория. Они же были актуальны и годом ранее.
А в Нижнем Тагиле к этим именам добавилось имя Варвара, — рассказала редакции заместитель начальника регионального управления ЗАГС Наталья Храмова.