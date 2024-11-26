Названы самые популярные имена в Свердловской области: топ-3 для мальчиков и девочек

Чаще всего новорожденных мальчиков в Свердловской области называли так: Михаил, Александр и Артем, помимо этого популярными мужскими именами у свердловчан стали Тимофей и Матвей. Как рассказали редакции TagilCity.ru в Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области, в Нижнем Тагиле были популярны эти же мужские имена.