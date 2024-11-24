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Posted 24 ноября, 17:43

Published 24 ноября, 17:43

Modified 24 ноября, 17:45

Updated 24 ноября, 17:45

Награда для УВЗ, поддельная печень, грызуны, мальчик-бродяга и похолодание

Награда для УВЗ, поддельная печень, грызуны, мальчик-бродяга и похолодание

24 ноября 2024, 17:43
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Дмитрий Медведев вручил УВЗ медаль за доблестный труд. В Екатеринбург привезли печень неизвестного происхождения. Жители многоэтажки в Тагиле жалуются на засилье грызунов. В Екатеринбурге обнаружен 7-летний мальчик-бродяга. В Свердловской области резко похолодает. Подводим итоги за выходные.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил тагильский завод Уралвагонзавод и по итогам визита наградил предприятие медалью за доблестный труд. В сопровождении полномочного представителя президента УрФО Артема Жоги Медведев побывал на испытательном полигоне и в сборочных цехах.

Дмитрий Медведев наградил тагильский «Уралвагонзавод» медалью за доблестный труд
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В Екатеринбург из Обнинска привезли говяжью печень, однако поставщик не смог указать происхождения сырья — отсутствие соответствующих отметок в ветеринарных документах обнаружили инспекторы Россельхознадзора. Теперь вся партия будет изъята из оборота.

8 тонн печени неизвестного происхождения завезли в Екатеринбург
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Около дома №13 на улице Оплетина в Нижнем Тагиле нет мусорной площадки. Жители уверены, что именно по этой причине в их дворе расплодились грызуны. Обращения и жалобы в администрацию и управляющую компанию результата не принесли.

Жители дома на Вые в Нижнем Тагиле пожаловались на грызунов из-за отсутствия мусорки
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В Екатеринбурге семилетний мальчик гулял по улице без шапки в гаражах и просил еду. Местные жители, обеспокоенные его судьбой, обратились в полицию. Выяснилось, что мальчик живет с бабушкой и дедушкой после смерти матери. Правоохранители установили его личность и передали опекунам.

7-летний мальчик бродил один по улицам Екатеринбурга и просил у прохожих еду
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Свердловская область прощается с теплом и ждет прихода морозов: в регионе похолодает сразу до -11 градусов. Вместе с потоками теплого воздуха со Среднего Урала уйдут обильные осадки и сильные ветра.

Резкое похолодание до -11 градусов ожидается в Свердловской области
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