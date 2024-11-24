Награда для УВЗ, поддельная печень, грызуны, мальчик-бродяга и похолодание

Posted 24 ноября, 17:43
Published 24 ноября, 17:43
Modified 24 ноября, 17:45
Updated 24 ноября, 17:45
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил тагильский завод Уралвагонзавод и по итогам визита наградил предприятие медалью за доблестный труд. В сопровождении полномочного представителя президента УрФО Артема Жоги Медведев побывал на испытательном полигоне и в сборочных цехах.
В Екатеринбург из Обнинска привезли говяжью печень, однако поставщик не смог указать происхождения сырья — отсутствие соответствующих отметок в ветеринарных документах обнаружили инспекторы Россельхознадзора. Теперь вся партия будет изъята из оборота.
Около дома №13 на улице Оплетина в Нижнем Тагиле нет мусорной площадки. Жители уверены, что именно по этой причине в их дворе расплодились грызуны. Обращения и жалобы в администрацию и управляющую компанию результата не принесли.
В Екатеринбурге семилетний мальчик гулял по улице без шапки в гаражах и просил еду. Местные жители, обеспокоенные его судьбой, обратились в полицию. Выяснилось, что мальчик живет с бабушкой и дедушкой после смерти матери. Правоохранители установили его личность и передали опекунам.
Свердловская область прощается с теплом и ждет прихода морозов: в регионе похолодает сразу до -11 градусов. Вместе с потоками теплого воздуха со Среднего Урала уйдут обильные осадки и сильные ветра.