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Posted 11 ноября, 15:38

Published 11 ноября, 15:38

Modified 11 ноября, 15:40

Updated 11 ноября, 15:40

Число свердловчан пополнили Кассиопея, Златомир и Князь

Энгин, Дан и Кассиопея: молодые свердловчане называют своих детей необычными именами

11 ноября 2024, 15:38
Фото: 1MI.

Число свердловчан пополнили Кассиопея, Златомир и Князь

В Свердловской области необычные имена для новорожденных детей чаще выбирают молодые родители. Но самыми популярными по-прежнему остаются классические имена, пережившие не одну эпоху — Михаил и София.

В свердловском ЗАГСе назвали самые популярные имена для новорожденных. Новых жительниц Среднего Урала чаще всего называют София, Анна и Виктория. Не теряют своей популярности и такие красивые имена, как Мария, Варвара и Ева. Представителей сильного пола называют Михаил, Матвей и Александр. Также свердловчанам нравятся имена Лев, Артем, Тимофей и Мирон.

Молодые люди любят эксперименты и смотрят на процесс выбора имени более демократично, называя своих малышей необычно: девочек — Кассиопея, Жаная, Пология, Стелиана, Вильгельмина, Дамелия, мальчиков — Златомир, Дан, Энгин, Князь, Ермил, Велимир и т. д.

По итогам первого полугодия 2024 года смертность в Свердловской области в два раза превысила рождаемость.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Родители#Новорожденные#Имена#Редкие имена#Екатеринбург#Популярные имена
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