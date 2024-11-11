Энгин, Дан и Кассиопея: молодые свердловчане называют своих детей необычными именами

Posted 11 ноября, 15:38
Published 11 ноября, 15:38
Modified 11 ноября, 15:40
Updated 11 ноября, 15:40
В свердловском ЗАГСе назвали самые популярные имена для новорожденных. Новых жительниц Среднего Урала чаще всего называют София, Анна и Виктория. Не теряют своей популярности и такие красивые имена, как Мария, Варвара и Ева. Представителей сильного пола называют Михаил, Матвей и Александр. Также свердловчанам нравятся имена Лев, Артем, Тимофей и Мирон.
Молодые люди любят эксперименты и смотрят на процесс выбора имени более демократично, называя своих малышей необычно: девочек — Кассиопея, Жаная, Пология, Стелиана, Вильгельмина, Дамелия, мальчиков — Златомир, Дан, Энгин, Князь, Ермил, Велимир и т. д.
По итогам первого полугодия 2024 года смертность в Свердловской области в два раза превысила рождаемость.