Энгин, Дан и Кассиопея: молодые свердловчане называют своих детей необычными именами

В свердловском ЗАГСе назвали самые популярные имена для новорожденных. Новых жительниц Среднего Урала чаще всего называют София, Анна и Виктория. Не теряют своей популярности и такие красивые имена, как Мария, Варвара и Ева. Представителей сильного пола называют Михаил, Матвей и Александр. Также свердловчанам нравятся имена Лев, Артем, Тимофей и Мирон.