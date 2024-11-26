Пьяный житель Нижнего Тагила избил студента на Вагонке из-за его прически

Posted 26 ноября, 04:42
Published 26 ноября, 04:42
Modified 26 ноября, 04:44
Updated 26 ноября, 04:44
По словам очевидца, мужчина заметил проходившего мимо молодого человека, чьи волосы ему показались слишком длинными, и стал его оскорблять, а также нецензурно ругаться, рассказали в группе ВКонтакте «ЧП Нижний Тагил».
В какой-то момент пьяный горожанин стал бить прохожего. С нападавшим также находилась его знакомая, которая пыталась его успокоить.
Напомним, в Каменске-Уральском пожилая женщина избила подростка из-за того, что он громко разговаривал со своим другом.