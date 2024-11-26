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Posted 26 ноября, 04:42

Published 26 ноября, 04:42

Modified 26 ноября, 04:44

Updated 26 ноября, 04:44

Пьяный житель Нижнего Тагила избил студента на Вагонке из-за его прически

Пьяный житель Нижнего Тагила избил студента на Вагонке из-за его прически

26 ноября 2024, 04:42
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле пьяный мужчина напал на молодого человека из-за его волос. Инцидент произошел около ДК Окунева 22 ноября 2024 года.

По словам очевидца, мужчина заметил проходившего мимо молодого человека, чьи волосы ему показались слишком длинными, и стал его оскорблять, а также нецензурно ругаться, рассказали в группе ВКонтакте «ЧП Нижний Тагил».

В какой-то момент пьяный горожанин стал бить прохожего. С нападавшим также находилась его знакомая, которая пыталась его успокоить.

Напомним, в Каменске-Уральском пожилая женщина избила подростка из-за того, что он громко разговаривал со своим другом.

Подростки в Нижнем Тагиле избили мужчину по просьбе соседки
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