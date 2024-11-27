Мужчина в поселке Нижнего Тагила украл из магазина дорогой алкоголь

Посетитель, зайдя в магазин, некоторое время стоял возле стеллажа с алкогольными напитками. Затем он взял одну бутылку и, сунув ее во внутренний карман куртки, покинул торговую точку, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.