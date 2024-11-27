Мужчина в поселке Нижнего Тагила украл из магазина дорогой алкоголь

Posted 27 ноября, 11:42
Published 27 ноября, 11:42
Modified 27 ноября, 11:44
Updated 27 ноября, 11:44
Посетитель, зайдя в магазин, некоторое время стоял возле стеллажа с алкогольными напитками. Затем он взял одну бутылку и, сунув ее во внутренний карман куртки, покинул торговую точку, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
В правоохранительных органах возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге молодой человек украл из магазина две плитки шоколада.