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Posted 27 ноября, 11:42

Published 27 ноября, 11:42

Modified 27 ноября, 11:44

Updated 27 ноября, 11:44

Мужчина в поселке Нижнего Тагила украл из магазина дорогой алкоголь

Мужчина в поселке Нижнего Тагила украл из магазина дорогой алкоголь

27 ноября 2024, 11:42
Фото: 1MI.
В поселке Черноисточинск в Нижнем Тагиле посетитель украл из супермаркета бутылку алкоголя, который стоил более двух тысяч рублей.

Посетитель, зайдя в магазин, некоторое время стоял возле стеллажа с алкогольными напитками. Затем он взял одну бутылку и, сунув ее во внутренний карман куртки, покинул торговую точку, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

В правоохранительных органах возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге молодой человек украл из магазина две плитки шоколада.

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