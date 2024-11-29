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Posted 29 ноября, 06:18

Published 29 ноября, 06:18

Modified 29 ноября, 06:51

Updated 29 ноября, 06:51

В Перми поймали вора из Екатеринбурга, который крал верхнюю одежду и алкоголь

В Перми задержан воришка из Екатеринбурга, выносивший из магазинов куртки и алкоголь

29 ноября 2024, 06:18
Фото: 1MI.

В Перми поймали вора из Екатеринбурга, который крал верхнюю одежду и алкоголь

Полицейские из Перми поймали серийного вора. Мужчина наведывался в Екатеринбург для краж алкогольных напитков, одежды и бытовой техники.

В Перми правоохранители задержали серийного вора из Екатеринбурга. По данным полиции, 38-летний мужчина наведывался в Пермь для совершения преступлений: он крал в различных магазинах бытовую технику, верхнюю одежду и дорогие алкогольные напитки.

После преступления вор уезжал обратно в Екатеринбург, где продавал украденное. Известно, что краж было совершено несколько: мужчина совершал преступления в течение года. Ущерб от действий гражданина оценен пермскими полицейскими в сумму около 80 тысяч рублей.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его в суд.

Ранее сообщалось о задержании в Екатеринбурге ранее судимого мужчины, который нашел на улице сумку с чужими деньгами и потратил украденные средства.

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#Александра Никитская#Суд#Уголовное дело#Кража#Задержание#Преступление#Екатеринбург
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