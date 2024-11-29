В Перми задержан воришка из Екатеринбурга, выносивший из магазинов куртки и алкоголь

После преступления вор уезжал обратно в Екатеринбург, где продавал украденное. Известно, что краж было совершено несколько: мужчина совершал преступления в течение года. Ущерб от действий гражданина оценен пермскими полицейскими в сумму около 80 тысяч рублей.