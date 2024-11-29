В Перми задержан воришка из Екатеринбурга, выносивший из магазинов куртки и алкоголь

Posted 29 ноября, 06:18
Published 29 ноября, 06:18
Modified 29 ноября, 06:51
Updated 29 ноября, 06:51
В Перми правоохранители задержали серийного вора из Екатеринбурга. По данным полиции, 38-летний мужчина наведывался в Пермь для совершения преступлений: он крал в различных магазинах бытовую технику, верхнюю одежду и дорогие алкогольные напитки.
После преступления вор уезжал обратно в Екатеринбург, где продавал украденное. Известно, что краж было совершено несколько: мужчина совершал преступления в течение года. Ущерб от действий гражданина оценен пермскими полицейскими в сумму около 80 тысяч рублей.
Правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его в суд.
Ранее сообщалось о задержании в Екатеринбурге ранее судимого мужчины, который нашел на улице сумку с чужими деньгами и потратил украденные средства.