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Posted 30 ноября, 10:14

Published 30 ноября, 10:14

Modified 30 ноября, 10:16

Updated 30 ноября, 10:16

Жителям Свердловской области пообещали аномально теплый декабрь

Декабрь в Свердловской области будет мягким и умеренно снежным

30 ноября 2024, 10:14
Фото: 1MI.

Жителям Свердловской области пообещали аномально теплый декабрь

Погода в первый месяц зимы в Свердловской области будет теплее обычного.

В декабре 2024 года среднемесячная температура воздуха будет выше на 1,5 градуса по сравнению с обычными показателями, такой информацией поделились специалисты из УГМС.

По данным метеорологов, уровень осадков будет не выше и не ниже нормы по многолетним значениям. Температура за месяц будет колебаться от -16 до -10 градусов.

Более мягкая и теплая погода установится не только в Свердловской области, но и во всем уральском регионе.

В конце осени всю территорию Свердловской области накрыл густой смог. В Нижнем Тагиле в воздухе зафиксировано превышение частиц пыли, сажи и золы.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Осадки#Температура воздуха#Погода#Зима#Природа#Декабрь#Екатеринбург
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