Декабрь в Свердловской области будет мягким и умеренно снежным

Posted 30 ноября, 10:14
Published 30 ноября, 10:14
Modified 30 ноября, 10:16
Updated 30 ноября, 10:16
В декабре 2024 года среднемесячная температура воздуха будет выше на 1,5 градуса по сравнению с обычными показателями, такой информацией поделились специалисты из УГМС.
По данным метеорологов, уровень осадков будет не выше и не ниже нормы по многолетним значениям. Температура за месяц будет колебаться от -16 до -10 градусов.
Более мягкая и теплая погода установится не только в Свердловской области, но и во всем уральском регионе.
В конце осени всю территорию Свердловской области накрыл густой смог. В Нижнем Тагиле в воздухе зафиксировано превышение частиц пыли, сажи и золы.