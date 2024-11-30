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Posted 30 ноября, 10:15

Published 30 ноября, 10:15

Modified 30 ноября, 10:17

Updated 30 ноября, 10:17

В Свердловской области не хватает дворников

Свердловская область осталась без дворников

30 ноября 2024, 10:15
Фото: 1MI.

В Свердловской области не хватает дворников

Наталия Бордюгова, заместитель руководителя департамента по вопросам труда и занятости граждан, отметила существенный недостаток работников, занятых в сфере уборки. Рабочих мест больше, чем людей без работы.

В телеэфире с сообщением выступила Наталия Бордюгова, занимающаяся вопросами трудоустройства и занятости жителей региона. Бордюгова обратила внимание, что в Свердловской области стало гораздо меньше граждан, не имеющих работу. Однако, число пустующих рабочих мест увеличилось. По данным статистики, в настоящее время число людей, не имеющих работы, больше 8 тысяч, в то время как количество вакансий около 49 тысяч — информирует ИА «Уральский меридиан».

С наступлением холодного времени года, Средний Урал особенно нуждается в дворниках. Наталия Бордюгова считает, что нехватка специалистов в этой области связана с невысоким уровнем дохода. Сумма жалованья варьируется от 23 до 44 тысяч рублей. Однако, по её мнению, этот вопрос решаем — можно устроиться на две должности и тогда доход будет достаточным.

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#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Работа#Зарплата#Безработица#Дворник#Уборка снега#Екатеринбург#Дефицит кадров
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