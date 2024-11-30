Свердловская область осталась без дворников

С наступлением холодного времени года, Средний Урал особенно нуждается в дворниках. Наталия Бордюгова считает, что нехватка специалистов в этой области связана с невысоким уровнем дохода. Сумма жалованья варьируется от 23 до 44 тысяч рублей. Однако, по её мнению, этот вопрос решаем — можно устроиться на две должности и тогда доход будет достаточным.