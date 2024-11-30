Свердловская область осталась без дворников

Posted 30 ноября, 10:15
Published 30 ноября, 10:15
Modified 30 ноября, 10:17
Updated 30 ноября, 10:17
В телеэфире с сообщением выступила Наталия Бордюгова, занимающаяся вопросами трудоустройства и занятости жителей региона. Бордюгова обратила внимание, что в Свердловской области стало гораздо меньше граждан, не имеющих работу. Однако, число пустующих рабочих мест увеличилось. По данным статистики, в настоящее время число людей, не имеющих работы, больше 8 тысяч, в то время как количество вакансий около 49 тысяч — информирует ИА «Уральский меридиан».
С наступлением холодного времени года, Средний Урал особенно нуждается в дворниках. Наталия Бордюгова считает, что нехватка специалистов в этой области связана с невысоким уровнем дохода. Сумма жалованья варьируется от 23 до 44 тысяч рублей. Однако, по её мнению, этот вопрос решаем — можно устроиться на две должности и тогда доход будет достаточным.