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Posted 1 декабря, 10:46

Published 1 декабря, 10:46

Modified 1 декабря, 10:49

Updated 1 декабря, 10:49

Два года тюрьмы грозит рецидивисту из Екатеринбурга за кражу наушников из магазина

Два года тюрьмы грозит рецидивисту из Екатеринбурга за кражу наушников из магазина

1 декабря 2024, 10:46
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который вынес из магазина наушники, не заплатив за них.

В поле зрения полицейских попал 37-летний местный житель, который уже был судим за грабеж, кражи и мошенничество. В центре Екатеринбурга в одном из магазинов он украл наушники стоимостью более 11 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали и он во всем признался. Наушники он успел продать скупщикам. Теперь вору грозит до двух лет тюрьмы.

А под Нижним Тагилом в поселке Черноисточинск неизвестный похитил бутылку дорогого спиртного напитка. Потерпевшая сторона оценила ущерб более чем в две тысяч рублей. Теперь по факту кражи проводится расследование и возбуждено уголовное дело.

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