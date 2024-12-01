Два года тюрьмы грозит рецидивисту из Екатеринбурга за кражу наушников из магазина

Posted 1 декабря, 10:46
Published 1 декабря, 10:46
Modified 1 декабря, 10:49
Updated 1 декабря, 10:49
В поле зрения полицейских попал 37-летний местный житель, который уже был судим за грабеж, кражи и мошенничество. В центре Екатеринбурга в одном из магазинов он украл наушники стоимостью более 11 тысяч рублей.
Злоумышленника задержали и он во всем признался. Наушники он успел продать скупщикам. Теперь вору грозит до двух лет тюрьмы.
А под Нижним Тагилом в поселке Черноисточинск неизвестный похитил бутылку дорогого спиртного напитка. Потерпевшая сторона оценила ущерб более чем в две тысяч рублей. Теперь по факту кражи проводится расследование и возбуждено уголовное дело.