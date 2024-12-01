tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря, 08:37

Published 1 декабря, 08:37

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

В Екатеринбургской школе установили камеры в классе

В школе Екатеринбурга будут следить за детьми по камерам

1 декабря 2024, 08:37
Фото: 1MI.

В Екатеринбургской школе установили камеры в классе

В Екатеринбурге, в школе №76 установили камеры видеонаблюдения прямо в классе, чтобы следить за дисциплиной. Если кто-то из учащихся ведет себя, не соответствуя школьному уставу, то родителям выписывается штраф.

В учебном заведении, в Екатеринбургской школе №76, приняли решение установить камеры видеонаблюдения в учебных кабинетах. Такое решение было принято с целью отслеживания поведения учащихся. В случае нарушения дисциплины школьниками, их родителям будет выписан штраф. Обеспокоенные родители сообщают, что их детей снимают в течение всего урока.

Дело в том, что учителя неоднократно обращались с жалобами на поведение подопечных. Ученики позволяют себе использовать нецензурную лексику и провоцировать преподавателей. В конце концов, дети продолжают вести себя подобным образом, так как никаких пресекающих мер не предпринимается.

Согласно информации EI, в управлении образования осведомлены о текущем положении дел. Регулярно нарушают школьный порядок ученики 6 «А» класса. Состоялись профилактические встречи, в ходе которых с учащимися работал психолог. Запись с камер будет осуществляться только во время проведения экзаменов.

Педагоги школы в поселке Мартюш будут искать в телефонах учеников «плохие картинки»
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей Свердловской области будут наказывать за отказ пускать учителя к себе домойВ школы Екатеринбурга вернут советскую модель образованияАльтернатива ЕГЭ появилась у школьников Нижнего Тагила
#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Школа#Штраф#Родители#Видеонаблюдение#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика