В школе Екатеринбурга будут следить за детьми по камерам

В учебном заведении, в Екатеринбургской школе №76, приняли решение установить камеры видеонаблюдения в учебных кабинетах. Такое решение было принято с целью отслеживания поведения учащихся. В случае нарушения дисциплины школьниками, их родителям будет выписан штраф. Обеспокоенные родители сообщают, что их детей снимают в течение всего урока.