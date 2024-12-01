В школе Екатеринбурга будут следить за детьми по камерам

Posted 1 декабря, 08:37
Published 1 декабря, 08:37
Modified 1 декабря, 08:39
Updated 1 декабря, 08:39
В учебном заведении, в Екатеринбургской школе №76, приняли решение установить камеры видеонаблюдения в учебных кабинетах. Такое решение было принято с целью отслеживания поведения учащихся. В случае нарушения дисциплины школьниками, их родителям будет выписан штраф. Обеспокоенные родители сообщают, что их детей снимают в течение всего урока.
Дело в том, что учителя неоднократно обращались с жалобами на поведение подопечных. Ученики позволяют себе использовать нецензурную лексику и провоцировать преподавателей. В конце концов, дети продолжают вести себя подобным образом, так как никаких пресекающих мер не предпринимается.
Согласно информации EI, в управлении образования осведомлены о текущем положении дел. Регулярно нарушают школьный порядок ученики 6 «А» класса. Состоялись профилактические встречи, в ходе которых с учащимися работал психолог. Запись с камер будет осуществляться только во время проведения экзаменов.