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Posted 3 декабря, 14:24

Published 3 декабря, 14:24

Modified 3 декабря, 14:26

Updated 3 декабря, 14:26

В деревнях и селах России начнут развивать спорт

В малых городах и селах России будут развивать спорт

3 декабря 2024, 14:24
Фото: Изображение Midjourney.

В деревнях и селах России начнут развивать спорт

Владимир Путин дал правительству ряд поручений, касающихся спорта в стране. Среди них развитие физкультуры в малых городах и создание Национального центра спорта, который займется научными исследованиями.

Президент России Владимир Путин 3 декабря дал правительству и его главе Михаилу Мишустину ряд поручений, касающихся спорта в стране. Официальный документ опубликован на сайте Кремля.

Так, уже в будущем году в стране должна стартовать программа «Земский тренер»: спортивных тренеров и преподавателей будут привлекать к работе в деревнях, селах и малых городах.

На заседании Совета по развитию физкультуры также звучали идеи о том, что плавание должно стать госуслугой для всех детей в России.

Еще одно поручение — создание Национального центра спорта, который будет заниматься научными исследованиями в области физкультуры. Также президент потребовал увеличить долю спортивного инвентаря, произведенного внутри страны, в системе госзакупок.

Правительство должно принять меры по подготовке кадров для адаптивной физкультуры для лиц с особенными возможностями здоровья.

Кроме того, в России будет создан Музей спорта, а целевые отчисления букмекерских контор, идущие на развитие спорта, увеличат до 2,25% к 2026 и до 2,5% к 2028 году.

Также будет продолжена работа по популяризации здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, какие выплаты, положенные семьям с детьми, вырастут в 2025 году.

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#Александра Никитская#Общество#Спорт#Россия#Здоровье#Бюджет#Спортсмены#Социальная политика#Здоровье детей
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