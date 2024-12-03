В малых городах и селах России будут развивать спорт

Posted 3 декабря, 14:24
Published 3 декабря, 14:24
Modified 3 декабря, 14:26
Updated 3 декабря, 14:26
Президент России Владимир Путин 3 декабря дал правительству и его главе Михаилу Мишустину ряд поручений, касающихся спорта в стране. Официальный документ опубликован на сайте Кремля.
Так, уже в будущем году в стране должна стартовать программа «Земский тренер»: спортивных тренеров и преподавателей будут привлекать к работе в деревнях, селах и малых городах.
На заседании Совета по развитию физкультуры также звучали идеи о том, что плавание должно стать госуслугой для всех детей в России.
Еще одно поручение — создание Национального центра спорта, который будет заниматься научными исследованиями в области физкультуры. Также президент потребовал увеличить долю спортивного инвентаря, произведенного внутри страны, в системе госзакупок.
Правительство должно принять меры по подготовке кадров для адаптивной физкультуры для лиц с особенными возможностями здоровья.
Кроме того, в России будет создан Музей спорта, а целевые отчисления букмекерских контор, идущие на развитие спорта, увеличат до 2,25% к 2026 и до 2,5% к 2028 году.
Также будет продолжена работа по популяризации здорового образа жизни.
Ранее сообщалось, какие выплаты, положенные семьям с детьми, вырастут в 2025 году.