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Posted 6 декабря, 05:40

Published 6 декабря, 05:40

Modified 6 декабря, 05:42

Updated 6 декабря, 05:42

Властям Екатеринбурга поднимут зарплаты

Властям Екатеринбурга поднимут зарплаты

6 декабря 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney.
Чиновникам Екатеринбурга увеличат зарплаты с 1 января 2025 года.

Так, заработок увеличится у мэра Алексея Орлова, вице-мэров и других чиновников. Также зарплата станет выше у спикера думы Анны Гурарий. Проектная документация опубликована на сайте гордумы Екатеринбурга.

В документе указано, что ежемесячную надбавку к окладу властям города поднимут до 60% должностного оклада. Его, возможно, утвердят ближе к новогодним праздникам.

Напомним, в Екатеринбурге вырастут зарплаты у сотрудников детских садов. Повышение оплаты труда ожидается уже в декабре 2024 года.

В Нижнем Тагиле поднимут зарплату директорам муниципальных предприятий
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