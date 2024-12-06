Властям Екатеринбурга поднимут зарплаты

Posted 6 декабря, 05:40
Published 6 декабря, 05:40
Modified 6 декабря, 05:42
Updated 6 декабря, 05:42
Так, заработок увеличится у мэра Алексея Орлова, вице-мэров и других чиновников. Также зарплата станет выше у спикера думы Анны Гурарий. Проектная документация опубликована на сайте гордумы Екатеринбурга.
В документе указано, что ежемесячную надбавку к окладу властям города поднимут до 60% должностного оклада. Его, возможно, утвердят ближе к новогодним праздникам.
Напомним, в Екатеринбурге вырастут зарплаты у сотрудников детских садов. Повышение оплаты труда ожидается уже в декабре 2024 года.