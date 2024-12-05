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Posted 5 декабря, 16:07

Published 5 декабря, 16:07

Modified 5 декабря, 16:09

Updated 5 декабря, 16:09

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом рока

Власти Екатеринбурга решили посвятить 2026 год року

5 декабря 2024, 16:07
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом рока

В Екатеринбурге 2026 год пройдет под музыкальной «звездой»: он официально объявлен годом уральского рока.

Пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщила, что 2026 год в городе посвящается уральскому року. Мэр Алексей Орлов в четверг, 5 декабря, лично утвердил состав рабочей группы на заседании муниципальной коллегии. Выбранным сотрудникам поручено заниматься подготовкой и организацией культурных мероприятий.

В 2026 году исполняется 40 лет со дня открытия легендарного и всеми любимого Свердловского рок-клуба. Как подчеркнул замглавы города Сергей Плахотин, для Екатеринбурга это знаковое культурное событие, которое имеет большое значение для его репутации как столицы уральского региона. Юбилей — прекрасная возможность выразить благодарность выдающимся деятелям искусства и познакомить молодое поколение с богатейшим музыкальным наследием, добавил он.

В состав рабочей группы вошли известные участники Свердловского рок-клуба, а также музыканты и специалисты из различных городских учреждений.

Теперь вместо обычных звонков на перемены в школах Екатеринбурга звучит музыка из балета «Щелкунчик».

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