Власти Екатеринбурга решили посвятить 2026 год року

В 2026 году исполняется 40 лет со дня открытия легендарного и всеми любимого Свердловского рок-клуба. Как подчеркнул замглавы города Сергей Плахотин, для Екатеринбурга это знаковое культурное событие, которое имеет большое значение для его репутации как столицы уральского региона. Юбилей — прекрасная возможность выразить благодарность выдающимся деятелям искусства и познакомить молодое поколение с богатейшим музыкальным наследием, добавил он.