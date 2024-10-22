В Екатеринбурге депутаты подняли зарплаты своим помощникам на 13 тысяч рублей

Posted 22 октября, 12:13
Published 22 октября, 12:13
Modified 22 октября, 12:15
Updated 22 октября, 12:15
Начиная с октября 2024 года помощники депутатов будут иметь оклад 53 тысячи рублей. За такую инициативу проголосовали почти все думцы, кроме двух человек — их не было на работе, пишет «Коммерсантъ».
Отметим, что депутат может иметь только двух оплачиваемых помощников, остальные пять — на волонтерских началах.
Напомним, что чиновники из Екатеринбурга предсказывают огромный рост зарплат в городе к 2027 году.