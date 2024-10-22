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Posted 22 октября, 12:13

Published 22 октября, 12:13

Modified 22 октября, 12:15

Updated 22 октября, 12:15

В Екатеринбурге депутаты подняли зарплаты своим помощникам на 13 тысяч рублей

В Екатеринбурге депутаты подняли зарплаты своим помощникам на 13 тысяч рублей

22 октября 2024, 12:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге депутаты увеличили оклад своим помощникам. Сейчас он составляет 53 тысячи рублей.

Начиная с октября 2024 года помощники депутатов будут иметь оклад 53 тысячи рублей. За такую инициативу проголосовали почти все думцы, кроме двух человек — их не было на работе, пишет «Коммерсантъ».

Отметим, что депутат может иметь только двух оплачиваемых помощников, остальные пять — на волонтерских началах.

Напомним, что чиновники из Екатеринбурга предсказывают огромный рост зарплат в городе к 2027 году.

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