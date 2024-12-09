Свердловскую область накроют снегопады

Posted 9 декабря, 04:13
Published 9 декабря, 04:13
Modified 9 декабря, 04:15
Updated 9 декабря, 04:15
Наиболее высокая вероятность снега наблюдается в западной, юго-западной и юго-восточной частях региона, рассказал уральский специалист по метеорологии в своем Telegram-канале.
В течение ближайших дней уровень снежного покрова может достичь 10 сантиметров.
Напомним, 9 декабря 2024 года в уральском регионе температура станет повышаться из-за ослабевшего влияния антициклона и поступления атмосферного фронта.