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Posted 9 декабря, 04:13

Published 9 декабря, 04:13

Modified 9 декабря, 04:15

Updated 9 декабря, 04:15

Свердловскую область накроют снегопады

Свердловскую область накроют снегопады

9 декабря 2024, 04:13
Фото: 1MI.
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что в Свердловской области выпадет снегопад. Осадки прогнозируются с 9 по 15 декабря 2024 года.

Наиболее высокая вероятность снега наблюдается в западной, юго-западной и юго-восточной частях региона, рассказал уральский специалист по метеорологии в своем Telegram-канале.

В течение ближайших дней уровень снежного покрова может достичь 10 сантиметров.

Напомним, 9 декабря 2024 года в уральском регионе температура станет повышаться из-за ослабевшего влияния антициклона и поступления атмосферного фронта.

Арктические массы движутся на Свердловскую область
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