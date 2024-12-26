Руслан Марчевский: «Цирк — это праздник для всей семьи»

— Да, пришлось вникать, изучать, следить за всем. Проблема была ещё и в том, что для цирка, в отличие, скажем, от таких социальных объектов, как школы, детские сады, не так много нормативов. Приходится самому, на свой страх и риск, принимать решения, брать на себя ответственность по любому вопросу. Вот, например, для зрителей установили более удобные цирковые кресла. Я советовался с артистами об удобствах в гримерках, о манеже. А какой должна быть конюшня? По- старому, «в дереве», или, по-новому, «в резине»? В итоге сделали современную конюшню, но с учётом опыта корифеев циркового искусства. Для животных у нас все условия: просторные стойла, фильтрованная вода, солярий… Приезжающие артисты часто говорят, что попали в «Цирк Мечту». Но на первом месте всё же у нас зрители, которым создали комфортные условия: тепло, уютно, а, самое главное, отсутствуют неприятные запахи.