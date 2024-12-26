Руслан Марчевский: «Цирк — это праздник для всей семьи»

Posted 26 декабря, 04:45
Published 26 декабря, 04:45
Modified 26 декабря, 06:56
Updated 26 декабря, 06:56
— Руслан Анатольевич, для каждого всё начинается с семьи, в которой родился и вырос. Где и как прошло ваше детство?
— Родился я в Кисловодске, где гастролировал цирк с моими родителями. С ними я объездил всю нашу необъятную страну. У нас поначалу даже не было своего жилья: жили в гостиницах. И, когда нам выделили квартиру я, не зная о ней, удивился, воскликнул: «Ух, какая большая гостиница!».
Это был большой жилой дом, состоящий из нескольких корпусов. Но, получив благоустроенное жильё, мы всё равно на гастролях жили в гостиницах. Менялись города, гостиницы, школы. В этом был большой плюс: я постоянно видел новые города. Новых знакомств со сверстниками и взрослыми было много. Приходилось быстро находить со всеми общий язык. Эти заложило с детства навыки быстрого знакомства и умение к себе расположить.
Детство моё прошло в цирке, где учился жонглированию, эквилибристике, другим цирковым жанрам. Много времени я провёл в конюшне с лошадьми. Хотя мне и было тогда 5 лет, но до сих пор помню их клички по названиям планет: Уран, Нептун, Плутон.
А ещё я часто в летние каникулы, во время зарубежных гастролей моих родителей, гостил на Родине отца, у бабушки под Луганском, в Свердловске, как он назывался в советские времена (ныне Луганская Народная Республика). Символично, что позже жизнь нашей семьи была связана с уральским Свердловском, который переименовали в Екатеринбург.
— Но после школы пришла пора выбирать свой жизненный путь, учебное заведение для продолжения образования…
— В начале 90-х годов я с родителями жил в Москве, Обстановка там была напряжённой, бурлили политические страсти. В это время отцу предложили должность директора цирка в Екатеринбурге, мы переехали из столицы в областной центр, где было безопаснее, спокойнее. Но где учиться после школы? Признаться, цирком я тогда перегорел. Учиться в цирковом училище в Москве, которое, в сравнении с советскими временами потеряло престиж, не давало нужных знаний, не хотелось. Я окончил Екатеринбургский театральный институт, получил специальность «актёр театра и кино». Полученные знания пригодились в дальнейшем. Благодаря им я научился видеть цирковое искусство через призму театрального. Позже получил образование по специальности «Менеджмент организации» в Уральском государственном экономическом институте, что тоже пригодилось в жизни, когда я стал директором. Вот так в то непростое время я искал свой путь…
После окончания учёбы в театральном институте, я не планировал связывать свою жизнь с цирком. Но Цирк меня всё же не отпустил. На гастроли в Екатеринбургский цирк приехали братья Запашные. Уже ближе к завершению их гастролей, клоунам-ковёрным нужно было срочно уехать на гастроли за рубеж. И меня попросили отработать пару недель. Отработал две недели, потом ещё на два месяца гастроли в Пермь, потом пригласили, почти на год, в Японию. Так всё и закрутилось. После возвращения из-за рубежа стали создавать театрализованный аттракцион. Опыт гастролей, во время которых я увидел разные цирки и наработки, пригодился в дальнейшем, в 2015 году, когда я стал директором Нижнетагильского цирка.
— Как согласились на эту должность? Ведь тогда Нижнетагильский цирк находился в плачевном состоянии, давно требовался капитальный ремонт…
— Да, тогда это был один из худших цирков России. Цирковые артисты тогда с горечью говорили: «Что может быть хуже Нижнетагильского цирка? Нижнетагильский цирк зимой!». Зрителям в нём было неуютно, некомфортно, представления из-за холода они зачастую смотрели в верхней одежде. Здание было в аварийном состоянии, вода, например, бежала на трансформаторный щиток, вполне возможны были короткое замыкание, пожар. Какие тут представления при таких рисках?! Но почему всё же согласился стать директором? А потому, что это был вызов и, самое важное, мне дали свободу действий.
— Пришлось вникнуть в строительные профессии, во множество вопросов, возникающих в процессе грандиозного ремонта?
— Да, пришлось вникать, изучать, следить за всем. Проблема была ещё и в том, что для цирка, в отличие, скажем, от таких социальных объектов, как школы, детские сады, не так много нормативов. Приходится самому, на свой страх и риск, принимать решения, брать на себя ответственность по любому вопросу. Вот, например, для зрителей установили более удобные цирковые кресла. Я советовался с артистами об удобствах в гримерках, о манеже. А какой должна быть конюшня? По- старому, «в дереве», или, по-новому, «в резине»? В итоге сделали современную конюшню, но с учётом опыта корифеев циркового искусства. Для животных у нас все условия: просторные стойла, фильтрованная вода, солярий… Приезжающие артисты часто говорят, что попали в «Цирк Мечту». Но на первом месте всё же у нас зрители, которым создали комфортные условия: тепло, уютно, а, самое главное, отсутствуют неприятные запахи.
— С сентября 2017 года, когда цирк распахнул свои двери перед зрителями, он стал одной из достопримечательностей Нижнего Тагила. Днём радует глаз приятная расцветка фасада, а вечерами — красивая архитектурная подсветка. И за всем этим наверняка муки выбора, напряжённая работа?
— Да, пришлось помучиться с выбором расцветки фасада. Сделать коричневым, чтобы грязь была меньше видна? Нет, мрачновато, не годится! Разноцветным? Нет, как-то пёстро, старомодно. Пригодился в итоге опыт, подсмотренные в Петергофе, радующие глаз уже 300 лет, русский ампир, золото, серебро, белый. Эти цвета летом хорошо сочетаются с зеленью, зимой — со снегом. Выглядят не вычурно, но солидно. Решили порадовать тагильчан и архитектурной подсветкой здания. Ступени в зрительном зале тоже сделали с подсветкой. На тот момент это был единственный цирк в России с такими технологиями.
Мы не останавливаемся в развитии, двигаемся дальше. У нас появляются всё новые технические средства, световое оборудование и т. д. И, конечно, стараемся поддерживать инфраструктуру цирка на должном уровне. Ведь запустить можно быстро, а восстанавливать бывает очень непросто.
— Теперь Нижнетагильский цирк один из лучших в стране. Его опыт используется в других городах?
— Опытом делимся не только в России. На заметку наши наработки взяли в Алма-Ате, в Казахстане, тагильскими цирковыми креслами заинтересовались в Кыргызстане. Приятно, что в этом году наши заслуги отметили премией «Признание» в номинации «Лучший цирковой управленец».
— Ваш сын Богдан не мечтает продолжить цирковую династию Марчевских?
— Богдан учится в седьмом классе, с выбором профессии пока не определился. Считаю, что дети должны сами выбирать профессию, свой жизненный путь, диктата родителей в этом вопросе не должно быть!
— Как проводите своё свободное время?
— Свободного времени очень мало. Живу на два города, — Нижний Тагил и Екатеринбург, — именно в пути, в машине, расслабляюсь. Люблю управлять своим авто, трассу, по которой еду. Лет десять назад открыл для себя аудиокниги, которые с удовольствием слушаю во время поездок. Для меня они, как в детстве, смена обстановки.
Одно из любимых мест — деревня Усть-Утка. Приезжаю туда ненадолго, отдыхаю душой, заряжаюсь энергией и — обратно! В музыке предпочтения очень разнообразные, от рока до красивых, мелодичных песен из советских фильмов. Ещё люблю исторические книги, много читаю о цирке, о его новых тенденциях, артистах, программах и т. д.
— Сколько цирковых программ, представлений даёт за год Нижнетагильский цирк?
— За год в среднем даём пять программ, около ста представлений.
— Чего бы хотели пожелать на Новый год тагильчанам?
— Здоровья, счастья, любви и семейного благополучия!