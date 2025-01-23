Жители Екатеринбурга остались без важных справок из-за странной причины

Posted 23 января, 11:33
Published 23 января, 11:33
Modified 23 января, 11:35
Updated 23 января, 11:35
Так, по словам одной из местных жительниц, ей нужно было получить свидетельство о том, что у нее есть право собственности на жилье. Стоимость данного документа — две тысяч рублей, выдают его только в БТИ, пишет Е1.
При этом екатеринбурженке в организации сообщили, что весь архив был отправлен в областной, однако его там в настоящее время не приняли, поэтому справку сейчас получить нельзя. В областном центре недвижимости рассказали, что процесс передачи архивов начался в январе текущего года.
Затруднения с выдачей справок возникли из-за того, что архив пока передан только в бумажном варианте. Сейчас идет процесс передачи в электронном виде.
Напомним, в начале января 2025 года жители населенного пункта под Нижним Тагилом пожаловались, что не работает местное почтовое отделение.