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Posted 23 января, 11:33

Published 23 января, 11:33

Modified 23 января, 11:35

Updated 23 января, 11:35

Жители Екатеринбурга остались без важных справок из-за странной причины

Жители Екатеринбурга остались без важных справок из-за странной причины

23 января 2025, 11:33
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Екатеринбурга не могут получить нужные справки в бюро технической инвентаризации.

Так, по словам одной из местных жительниц, ей нужно было получить свидетельство о том, что у нее есть право собственности на жилье. Стоимость данного документа — две тысяч рублей, выдают его только в БТИ, пишет Е1.

При этом екатеринбурженке в организации сообщили, что весь архив был отправлен в областной, однако его там в настоящее время не приняли, поэтому справку сейчас получить нельзя. В областном центре недвижимости рассказали, что процесс передачи архивов начался в январе текущего года.

Затруднения с выдачей справок возникли из-за того, что архив пока передан только в бумажном варианте. Сейчас идет процесс передачи в электронном виде.

Напомним, в начале января 2025 года жители населенного пункта под Нижним Тагилом пожаловались, что не работает местное почтовое отделение.

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