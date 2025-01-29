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Posted 29 января, 10:45

Published 29 января, 10:45

Modified 29 января, 10:47

Updated 29 января, 10:47

Студенты из Индии заразились в Екатеринбурге ветряной оспой

Студенты из Индии заразились в Екатеринбурге ветряной оспой

29 января 2025, 10:45
Фото: Изображение Midjourney.
Пять студентов медуниверситета, которые приехали учиться в Екатеринбург из Индии, заразились и заболели ветряной оспой. Проводится проверка.

Известно, что заболевшие учатся на первом курсе. Сейчас все они находятся в медицинских учреждения, чтобы минимизировать распространение инфекции. Ситуацией уже заинтересовались специалисты Роспотребнадзора.

По данным ведомства, контактные студенты уже переведены на дистант. Большинство из заболевших ранее уже переболели оспой или у них стоят прививки.

Напомним, что в Екатеринбурге был закрыт подпольный цех, в котором нелегальные мигранты из Индии готовили еду для своих соотечественников.

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