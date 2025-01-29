Студенты из Индии заразились в Екатеринбурге ветряной оспой

Posted 29 января, 10:45
Published 29 января, 10:45
Modified 29 января, 10:47
Updated 29 января, 10:47
Известно, что заболевшие учатся на первом курсе. Сейчас все они находятся в медицинских учреждения, чтобы минимизировать распространение инфекции. Ситуацией уже заинтересовались специалисты Роспотребнадзора.
По данным ведомства, контактные студенты уже переведены на дистант. Большинство из заболевших ранее уже переболели оспой или у них стоят прививки.
Напомним, что в Екатеринбурге был закрыт подпольный цех, в котором нелегальные мигранты из Индии готовили еду для своих соотечественников.