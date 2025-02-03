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Posted 3 февраля, 09:55

Published 3 февраля, 09:55

Modified 3 февраля, 09:57

Updated 3 февраля, 09:57

«КакТус» из Нижнего Тагила покорил Paradise Fest в Екатеринбурге

«КакТус» из Нижнего Тагила покорил Paradise Fest в Екатеринбурге

3 февраля 2025, 09:55
1 февраля студия эстрадного вокала «КакТус» из Нижнего Тагила приняла участие во всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе Paradise Fest, который прошел в Екатеринбурге. Группы «МариоДетки» и «НотаБит», завоевали сразу два третьих места, исполнив песни «Папа Ежик» и «Пижам».

На всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе Paradise Fest, прошедшем 1 февраля в Екатеринбурге, учащиеся студии эстрадного вокала «КакТус» из города Нижний Тагил продемонстрировали свои таланты и вернулись домой с двумя призовыми местами. Группы «МариоДетки» и «НотаБит» смогли завоевать внимание жюри своим ярким исполнением песен «Папа Ёжик» и «Пижама-пати», став лауреатами III степени.

Фото: МБУ ДО ДДТ Ленинского района

Фестиваль Paradise Fest — это масштабное событие, которое объединяет участников со всей страны в различных направлениях искусства. В этом году конкурс собрал множество талантливых исполнителей, представляющих такие жанры, как хореография, вокал, художественное слово, инструментальное исполнение, а также цирковые и театральные номера. Конкурсная программа была насыщенной и разнообразной, но именно выступления студийцев из Нижнего Тагила стали одними из самых запоминающихся.

Ранее артисты из Нижнего Тагила привезли награды с международного конкурса «Кузница Урала».

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