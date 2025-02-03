«КакТус» из Нижнего Тагила покорил Paradise Fest в Екатеринбурге

Фестиваль Paradise Fest — это масштабное событие, которое объединяет участников со всей страны в различных направлениях искусства. В этом году конкурс собрал множество талантливых исполнителей, представляющих такие жанры, как хореография, вокал, художественное слово, инструментальное исполнение, а также цирковые и театральные номера. Конкурсная программа была насыщенной и разнообразной, но именно выступления студийцев из Нижнего Тагила стали одними из самых запоминающихся.