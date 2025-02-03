У жителя Свердловской области изъяли машину за 547 штрафов из-за родственника

Posted 3 февраля, 06:36
Published 3 февраля, 06:36
Modified 3 февраля, 06:38
Updated 3 февраля, 06:38
У хозяина автомобиля нет прав на вождение, поэтому он разрешил своему родственнику садиться за руль. Мужчина, управлявший машиной, много раз превышал скорость, за что его штрафовали. Общая сумма штрафов — 650 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе областных судебных приставов.
Автомобиль нашли в Екатеринбурге на улице Белинского. За рулем в это время был уже другой человек. Транспорт забрали на спецстоянку. Если штрафы в ближайшее время не будут оплачены, то машину отправят на продажу.
Напомним, житель Нижнего Тагила лишился своего автомобиля из-за пьяной езды.