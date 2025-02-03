tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 06:36

Published 3 февраля, 06:36

Modified 3 февраля, 06:38

Updated 3 февраля, 06:38

У жителя Свердловской области изъяли машину за 547 штрафов из-за родственника

У жителя Свердловской области изъяли машину за 547 штрафов из-за родственника

3 февраля 2025, 06:36
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области мужчина, пользовавшийся автомобилем родственника, накопил 547 штрафов.

У хозяина автомобиля нет прав на вождение, поэтому он разрешил своему родственнику садиться за руль. Мужчина, управлявший машиной, много раз превышал скорость, за что его штрафовали. Общая сумма штрафов — 650 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе областных судебных приставов.

Автомобиль нашли в Екатеринбурге на улице Белинского. За рулем в это время был уже другой человек. Транспорт забрали на спецстоянку. Если штрафы в ближайшее время не будут оплачены, то машину отправят на продажу.

Напомним, житель Нижнего Тагила лишился своего автомобиля из-за пьяной езды.

В Екатеринбурге водитель автобуса ездил с иностранными правами
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель из Тюмени сбил пенсионера на трассе в Свердловской областиВодитель автомобиля в Березовском протаранил дерево«ГАЗель», автомобиль и грузовик столкнулись на Тюменском тракте
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Автомобиль#Водитель#ЧП#Приставы#Нарушения#Штрафы#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика