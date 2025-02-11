У туркластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле появился новый руководитель

Не менее остро стоит проблема установки знаков навигации и улучшения дорожной инфраструктуры. Один из резидентов, владелец глэмпинга «Voksi Village», выразил готовность самостоятельно профинансировать строительство дороги к своему объекту, он готов был сделать это и раньше, но было много бюрократических препятствий. Подготовку к празднованию 300-летия Демидова завода и Черноисточинска также признали одной из приоритетных задач.