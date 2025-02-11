У туркластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле появился новый руководитель

Posted 11 февраля, 06:48
Published 11 февраля, 06:48
Modified 11 февраля, 06:50
Updated 11 февраля, 06:50
Туризм в Свердловской области продолжает активно развиваться, и туркластер «Гора Белая» занимает важное место среди ключевых направлений этого процесса. 6 февраля 2025 года состоялась первая встреча нового генерального директора АНО «Управляющая компания туркластерами Свердловской области» Светланы Яковлевой с представителями турбизнеса и местными властями. Эта встреча стала знаковым событием, поскольку именно на ней были сформулированы основные цели и задачи, стоящие перед управляющей компанией в ближайшие месяцы.
Одним из важнейших моментов встречи стало обсуждение текущих запросов резидентов туркластера. Запросы касались различных аспектов развития туризма в регионе, начиная от поиска земельных участков для создания новых инфраструктурных объектов и заканчивая вопросами согласования проектной документации для строительства дорог. Например, был поднят вопрос о создании детского палаточного лагеря на берегу реки Чусовой, который мог бы стать важной частью местного туристического предложения.
Кроме того, участники встречи обратили внимание на необходимость включения отдельных территорий в состав туристического кластера и усиления продвижения бренда Чусовой. Это направление особенно актуально в свете предстоящего юбилея Демидова завода и Черноисточинска в 2026 году, когда ожидается значительное увеличение числа туристов в регион.
Еще одним важным вопросом стал запрос на маркетинговую поддержку со стороны управляющей компании. Резиденты выразили желание привлечь больше внимания к своим объектам и событиям, включая фестивали «Funny Hills» и Демидов фест, проводимые в Арт-Резиденции в Черноисточинске. Для достижения этой цели было предложено организовать автобусные туры и привлечь туроператоров, чтобы сделать доступнее посещение этих мероприятий для широкой аудитории.
Не менее остро стоит проблема установки знаков навигации и улучшения дорожной инфраструктуры. Один из резидентов, владелец глэмпинга «Voksi Village», выразил готовность самостоятельно профинансировать строительство дороги к своему объекту, он готов был сделать это и раньше, но было много бюрократических препятствий. Подготовку к празднованию 300-летия Демидова завода и Черноисточинска также признали одной из приоритетных задач.
Такие встречи важны не только для обмена мнениями, но и для построения эффективного механизма взаимодействия. Бизнес развивается, ситуация меняется — нам нужно чувствовать динамику, понимать потребности резидентов и оперативно помогать в решении ключевых задач. Думаю, встреча получилась продуктивной, мы сформировали четкий план работы минимум на полгода, и мы настроены на результат, — отметила Светлана Яковлева.
Через шесть месяцев состоится еще одна встреча, на которой будут подведены промежуточные итоги и намечены дальнейшие шаги по развитию туркластера. Ранее руководителем АНО УК ТРК СО являлся Леонид Гункевич, но он еще в прошлом году передал все дела своему заместителю.