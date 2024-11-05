Директор кластера «Гора Белая» покинул должность: ссора с Тукановой или новые планы

Posted 5 ноября, 06:42
Published 5 ноября, 06:42
Modified 5 ноября, 06:44
Updated 5 ноября, 06:44
Леонид Гункевич объявил о своем уходе с поста руководителя АНО Управляющей компании туристско-рекреационного кластера Свердловской области (АНО УК ТРК СО). Его решение было принято задолго до ухода в отпуск, а соответствующие распоряжения переданы заместителю Евгению Манторову, который временно исполняет обязанности директора. Стоит отметить, что продление контракта не планируется.
Леонид Гункевич еще 11 октября передал все дела своему заместителю Евгению Манторову, сейчас он в статусе ИО пока Леонид Леонидович в отпуске, продлять контракт не планирует. Соответствующие распоряжения были отданы им перед уходом в отпуск. Уведомление о решении также было направлено и в департамент по развитию туризма СО заранее, — рассказал редакции TagilCity.ru Евгений Манторов.
На протяжении многих лет Леонид Гункевич возглавлял региональную структуру, ответственную за развитие туризма в регионе. За годы своей работы он создал базу для дальнейшего роста туристического потенциала Свердловской области. Одно достижений команды под руководством Гункевича стало признание их проекта лучшим в стране по проектированию туристических кластеров.
Среди результатов стоит упомянуть проект ТРК «Гора Белая», разработанный при участии команды Гункевича. Этот проект включал в себя комплекс мероприятий по созданию концепции, разработке мастер-планов, установлению регламентов и налаживанию эффективного взаимодействия между различными участниками отрасли. Проект получил высокую оценку Агентства стратегических инициатив и был признан основой для возможного тиражирования в других регионах страны.
Было сделано все что возможно и даже больше, учитывая все обстоятельства. Команда Гункевича признана Ростуризмом лучшей в стране по проектированию туристических кластеров, — уточняет исполняющий обязанности Евгений Манторов.
Еще одним направлением работы стала организация конкурса-акселератора туристских проектов и маршрутов «Уральские каникулы». Конкурс стал инструментом поддержки малого бизнеса в сфере туризма, позволив предпринимателям представить свои идеи и получить необходимую помощь для их реализации. Благодаря конкурсу, было собрано более 800 предложений по развитию туризма в Свердловской области, многие из которых нашли воплощение в виде новых инвестиционных проектов и концепций мастер-планов.
Конкурс является нефинансовой мерой поддержки для предпринимателей, начинающих бизнес в туристической сфере. Цель конкурса — запустить процесс развития туристских территорий в муниципальных образованиях Свердловской области через отбор лучших идей по развитию туризма с последующей акселерацией и поддержкой проектов с наиболее высоким потенциалом для реализации, — рассказал редакции TagilCity.ru Евгений Манторов.
Кроме того, команда Гункевича реализовала проект «Открытые экспедиции», направленный на исследование объектов Демидовского наследия в регионе. Также стоит отметить создание цифровой платформы www.welcometoural.ru, которая предоставляет актуальную информацию о туристических объектах, маршрутах и услугах в регионе. Платформа позволяет пользователям легко находить нужную информацию и бронировать услуги онлайн, делая туризм в Свердловской области более доступным и удобным.
Несмотря на завершение своих обязанностей в АНО УК ТРК СО, Гункевич продолжает оставаться участником различных организаций и проектов, направленных на развитие региона. Так, Леонид Гункевич является председателем регионального отделения «Деловой России» и координирует деятельность этой организации в Уральском федеральном округе. Кроме того, он занимает пост сопредседателя федерального комитета по туризму в «Деловой России».
Леонид Гункевич уверен, что его опыт и знания будут полезны для реализации новых амбициозных проектов, которые помогут региону стать еще более привлекательным для туристов и инвесторов, — добавил Евгений Манторов.
Но есть и другая версия ситуации. В средствах массовой информации не один раз упоминалось, что настоящей причиной отставки Гункевича послужил конфликт с руководителем Департамента по развитию туризма Эльмирой Тукановой. По имеющейся информации, выделенные компании ТРК «Гора Белая» целевые средства тратятся не на те цели.
В феврале 2024 года департамент под руководством Тукановой подал иск на АНО «УК ТРК Свердловской области». Речь о том, что кластер заключил три договора с подрядчиками и не согласовал ни один из них с департаментом. Каждый договор не превышает 10 млн рублей. Истец потребовал признать их недействительными и вернуть всю сумму в 19,8 млн рублей. Суд отказал. Апелляционную жалобу будут рассматривать 19 декабря.