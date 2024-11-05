Директор кластера «Гора Белая» покинул должность: ссора с Тукановой или новые планы

В феврале 2024 года департамент под руководством Тукановой подал иск на АНО «УК ТРК Свердловской области». Речь о том, что кластер заключил три договора с подрядчиками и не согласовал ни один из них с департаментом. Каждый договор не превышает 10 млн рублей. Истец потребовал признать их недействительными и вернуть всю сумму в 19,8 млн рублей. Суд отказал. Апелляционную жалобу будут рассматривать 19 декабря.