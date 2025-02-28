Загадочно пропавшая 17-летняя девушка из Полевского стала жертвой мошенников

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, девушка находилась в здании одного из торговых центров. Ее отправили домой для официального опроса, а также передачи родителям. После исчезновения Виктория, так зовут пропавшую, побывала в нескольких городах Свердловской области, а также в Пермском крае. Всю дорогу она ездила на такси.