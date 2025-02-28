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Posted 28 февраля, 09:44

Published 28 февраля, 09:44

Modified 28 февраля, 09:46

Updated 28 февраля, 09:46

Пропавшая в Полевском 17-летняя девушка стала жертвой мошенников

Загадочно пропавшая 17-летняя девушка из Полевского стала жертвой мошенников

28 февраля 2025, 09:44
Фото: 1MI.

Пропавшая в Полевском 17-летняя девушка стала жертвой мошенников

В Полевском пропавшая 17-летняя девушка была найдена живой. Ее искали почти четверо суток. Девочка оказалась в Ижевске. Причиной пропажи стал обман мошенников.

Девушка 24 февраля вышла из техникума после занятий и пропала. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье за убийство, сообщили в СК по Свердловской области. В результате расследования вечером 27 февраля пропавшая была обнаружена в другом регионе.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, девушка находилась в здании одного из торговых центров. Ее отправили домой для официального опроса, а также передачи родителям. После исчезновения Виктория, так зовут пропавшую, побывала в нескольких городах Свердловской области, а также в Пермском крае. Всю дорогу она ездила на такси.

Причиной такого «путешествия» стали угрозы мошенников. Однако родители девочки жертвами не стали.

Напомним, 12 февраля в Нижнем Тагиле пропала слабослышащая женщина. Она была найдена живой почти через 10 дней. Женщина оказалась в одной из больниц Екатеринбурга.

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