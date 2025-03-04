Бортпроводник «Уральских авиалиний», спасший подростка, получил медаль на СВО

Posted 4 марта, 13:44
Published 4 марта, 13:44
Modified 4 марта, 13:46
Updated 4 марта, 13:46
После приступы астмы у 14-летнего школьника остановилось сердце. Однако Михаил Коломоец оказал ему медпомощь и смог вернуть подростка к жизни.
С началом спецоперации уралец ушел на фронт. Он является командиром штурмового отряда и в 2024 году был руководителем эвакуационной группы. В апреле ему удалось спасти 15 военнослужащих, за что получил медаль, пишет «КП-Екатеринбург».
В 2025 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Михаила медалью «За отвагу». Награду ему вручили в Окружном доме офицеров.
Напомним, что в Нижнем Тагиле посмертно был награжден Орденом Мужества Сергей Белоногов, погибший на СВО.