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Posted 4 марта, 13:44

Published 4 марта, 13:44

Modified 4 марта, 13:46

Updated 4 марта, 13:46

Бортпроводник «Уральских авиалиний», спасший подростка, получил медаль на СВО

Бортпроводник «Уральских авиалиний», спасший подростка, получил медаль на СВО

4 марта 2025, 13:44
Фото: 1MI.
Бывший бортпроводник «Уральских авиалиний» Михаил Коломоец, который в 2017 году спас жизнь подростка в аэропорту, получил медаль «За отвагу» на спецоперации.

После приступы астмы у 14-летнего школьника остановилось сердце. Однако Михаил Коломоец оказал ему медпомощь и смог вернуть подростка к жизни.

С началом спецоперации уралец ушел на фронт. Он является командиром штурмового отряда и в 2024 году был руководителем эвакуационной группы. В апреле ему удалось спасти 15 военнослужащих, за что получил медаль, пишет «КП-Екатеринбург».

В 2025 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Михаила медалью «За отвагу». Награду ему вручили в Окружном доме офицеров.

Напомним, что в Нижнем Тагиле посмертно был награжден Орденом Мужества Сергей Белоногов, погибший на СВО.

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