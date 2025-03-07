Бороться с нарушителями ПДД в Свердловской области будут новым способом

Posted 7 марта, 05:06
Published 7 марта, 05:06
Modified 7 марта, 05:08
Updated 7 марта, 05:08
По словам начальника регионального ЦАФАП ГАИ ГУ МВД России Евгения Тимшина, региону в текущем году будет выделено восемь новых комплексов. В прошлом году один уже был протестирован. Он добавил, что в новых системах установлены камеры, которые могут видеть все вокруг себя.
Оборудование способно регистрировать превышение скорости, замечает непристегнутый ремень и нечитаемые номера, сообщил Тишин в эфире ОТВ. Комплексы планируется использовать без постоянных маршрутов движения. Однако появляться на улицах города и области они будут ежедневно.