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Posted 7 марта, 05:06

Published 7 марта, 05:06

Modified 7 марта, 05:08

Updated 7 марта, 05:08

В Свердловской области появятся новые комплексы для борьбы с нарушителями ПДД

Бороться с нарушителями ПДД в Свердловской области будут новым способом

7 марта 2025, 05:06
Фото: 1MI.

В Свердловской области появятся новые комплексы для борьбы с нарушителями ПДД

Новое оборудование для борьбы с нарушителями ПДД внедряется в Свердловской области. Теперь автомобили ГАИ будут оснащены, так называемыми, балками. Они устанавливаются вместо мигалок.

По словам начальника регионального ЦАФАП ГАИ ГУ МВД России Евгения Тимшина, региону в текущем году будет выделено восемь новых комплексов. В прошлом году один уже был протестирован. Он добавил, что в новых системах установлены камеры, которые могут видеть все вокруг себя.

Оборудование способно регистрировать превышение скорости, замечает непристегнутый ремень и нечитаемые номера, сообщил Тишин в эфире ОТВ. Комплексы планируется использовать без постоянных маршрутов движения. Однако появляться на улицах города и области они будут ежедневно.

Напомним, по данным ГИБДД за 4 марта в Свердловской области случились больше сотни ДТП.

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