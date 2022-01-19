Более 400 жителей Нижнего Тагила искупались ночью в ледяной воде

Крещение Господне — давняя традиция у православных верующих. Встречают праздник в ночь на 19 января, совершая обряд омовения в иорданях. Так называются проруби по названию одноименной реки, в которой по библейскому преданию крестился Иисус Христос.
Чтобы смыть свои грехи, нужно было отстоять службу в храме. После этого, по христианскому обычаю, люди следовали за священником к полынье. Батюшка осенял иордань крестным знамением и, читая молитву, совершал обряд освящения проруби. Дабы участники ритуала смывали свои грехи.
Делалось это так. Мужчина, женщина или ребенок спускались в ледяную воду. Затем они трижды окунались с головой. Выныривая раз за разом, они осеняли себя крестным знамением. Таким образом, согласно поверью, душа и тело избавлялись от скверны.
Традиция эта актуальна и сегодня, чему доказательством наши земляки-уральцы. Несмотря на пандемию коронавируса, Крещение даже в Нижнем Тагиле получилось довольно массовым.
Как сообщает Центр защиты населения города, только к одной из двух иорданей ночью пришло около 400 человек. И, надо сказать, это еще не окончание праздника. Потому что утром после службы в православном храме полагается набирать святую воду.
Купание в тагильских водоемах сейчас продолжается. Для этого обустроены две купели. Одна из них располагается на Нижнетагильском пруду в районе клуба моржей спортивно-оздоровительного учреждения «Спартак». Другая прорублена в Верхнелайском пруде в Горноуральском городском округе в районе села Лая.
Купаться в ледяной воде дольше одной минуты спасатели не рекомендуют. После купания нужно растереться полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.