Полный газовых баллонов цех по производству краски загорелся в Екатеринбурге

Отмечается, что спасатели уже вытащили из помещения с огнем шесть газовых баллонов с кислородом и ацетиленом. Дополнительно были эвакуированы машины, которые стояли внутри. Тушение возгорания осложнено большой горючей загрузкой. Внутри происходят хлопки, поэтому спасателям нужно работать на безопасном расстоянии.