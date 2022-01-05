Полный газовых баллонов цех по производству краски загорелся в Екатеринбурге

На данный момент тушением пожара занимаются 14 единиц техники и 45 единиц личного состава. Принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространение огня, сообщает Е1 со ссылкой на МЧС по Свердловской области.
Отмечается, что спасатели уже вытащили из помещения с огнем шесть газовых баллонов с кислородом и ацетиленом. Дополнительно были эвакуированы машины, которые стояли внутри. Тушение возгорания осложнено большой горючей загрузкой. Внутри происходят хлопки, поэтому спасателям нужно работать на безопасном расстоянии.
Напомним, утром 4 января стало известно, что пожарные свыше четырех часов пытались потушить огонь, который разгорелся в автосервисе в Екатеринбурге. Пожар захватил машины и оборудование.