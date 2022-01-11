Чем занимались тагильские депутаты в 2021 году

В 2021 году тагильские депутаты продолжали приумножать личное благосостояние. В середине апреля на сайте мэрии был опубликован список их доходов. Первые две строчки рейтинга самых богатых избранников занимают представители ЕВРАЗа Алексей Пырин с доходом в 9,1 млн рублей и Никита Беркутов, заработавший 8,6 млн. На последнем месте в тройке лидеров оказался экс-депутат Гордумы Вячеслав Малых (7,7 млн рублей). На четвертой строке расположился Гаджи Абдулов (7,5 млн), на пятом — Денис Корякин (6,9 млн). А директор 49-й школы, депутат Гордумы Ирина Бусыгина в прошлом году заняла первое место в списке директоров школ с самым высоким доходом в 3,5 млн рублей в 2020 году.