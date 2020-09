Пять новых школ открыли в Приангарье

Сразу пять новых школ распахнули свои двери в Иркутской области 1 сентября. Дополнительные учебные заведения открылись в Тулуне, Ангарске, Свирске, а также поселках Усть-Ордынский и Куйтун.

В Тулуне в микрорайоне Угольщиков построили новую школу. Годом ранее в городе произошло масштабное наводнение. Новая школа пришла на смену пострадавшим от стихии двум образовательным учреждениям. Школа рассчитана на 1275 детей. Средства на ее возведение поступили от компании «Роснефть». В здании присутствует пара бассейнов, спортивный и актовый залы, библиотека. Еще в новой школе обустроили кабинет робототехники, студию дизайна, издательский центр, телестудию и инженерный класс. Все дети в новой школе будут учиться в одну смену. Об этом пишет irksib.ru. Также в День знаний в поселке Усть-Ордынский ввели в эксплуатацию гимназию-интернат. Это образовательное учреждение способно принять 285 учеников. 64 воспитанника смогут постоянно проживать в гимназии. Для детей там работает кружок хореографии, оркестр бурятских народных инструментов, театральная студия и студия декоративно-прикладного искусства. Во время церемонии открытия гимназии-интерната врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заверил, что это образовательное учреждение превратится в методический центр по сохранению и развитию бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе и остальных территориях региона. Еще в поселке Усть-Ордынский открылась школа №2. Ранее в ней сделали капитальный ремонт. В учебном корпусе провели отделочные работы. Мебель полностью заменили, а фасад обновили. На эти цели выделили порядка 117 миллионов рублей. Деньги поступили в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Иркутской области». Учебный процесс для 1400 учеников тут организовали в две смены. 1 сентября в Приангарье новые школы открылись в Куйтуне на 750 мест, в Свирске - на 250 мест и в Ангарске - на 825 мест. В целом к занятиям приступили 335 000 детей, из которых первоклассники — 36 700. Уже видно, что региональные власти продолжают развивать систему образования в Приангарье. Дефицит мест в детских садах является первоочередной задачей, которая требует своего решения. К началу будущего года данную проблему в Иркутской области устранят. Помимо этого, до 2022 года в 17 районах региона собираются возвести еще 17 школ и 16 детсадов, резюмировал Игорь Кобзев.

