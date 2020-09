Свердловский меценат получил благодарность президента за помощь в борьбе с COVID-19

Владимир Путин подписал документ, в котором выразил благодарность меценату из Екатеринбурга Андрею Симановскому за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает URA.RU

Документ был подписан 23 июня, однако меценат получил его только 1 сентября. Андрей Симановский является владельцем компании «Сима-ленд». Во время пандемии он поставил в Свердловскую область и УрФО оборудование и защитные костюмы. Список фамилий меценатов, которые оказали помощь в борьбе с коронавирусом, Владимиру Путину был направлен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Помимо Симановского, в список на награждение попали гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава РМК Игорь Алтушкин и также Свердловский союз промышленников и предпринимателей. Напомним, что убернатор Куйвашев наградил депутата Александра Петрова, выпускающего лекарство для лечения COVID-19, знаком первой степени за заслуги перед Свердловской областью. В Екатеринбурге депутат Госдумы получил награду за выпуск препарата для лечения COVID

