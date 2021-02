Система «Умный лес» поможет Пермскому региону сохранить лесной комплекс

В Пермском крае проходит внедрение системы «Умный лес», при помощи которой отслеживается состояние лесных ресурсов. Это проводится в рамках федеральной программы по развитию лесного комплекса.

И.о. министра природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович принял участие в совещании Добрянского лесничества, где ему продемонстрировали возможности новой системы, сообщает Perm.aif.ru. В 2011 году ООО «Уралбумага» по условиям инвестпроекта подписало договор аренды участков земли на 49 лет в десяти лесничествах Прикамья, в том числе в Добрянском. Именно здесь ГП ПЦБК запустила цифровизацию процессов управления лесной отраслью. Местные власти выступили в поддержку опыта компании и создали систему «Умный лес». Последняя может отслеживать заготовки древесины с помощью беспилотников и получаемых со спутников данных. В скорой перспективе она начнет работу по всей территории региона. «Используя такие цифровые методы, мы отслеживаем общую ситуацию в лесу и проводим профилактические мероприятия, цель которых — профилактика нарушений даже в наиболее труднодоступных местах», — сказал замгендиректора ГП ПЦБК Александр Сухановский. Сейчас в систему «Умный лес» направляются данные, когда древесина уже доставлена на склады. В будущем хотят сделать так, чтобы все сведения об объемах вырубленных лесов вносились в систему по мере заготовки. Как полагает глава комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко, в регионе эффективно исполняется проект внедрения цифровых технологии. Кроме этого, власти придерживаются правительственной стратегии по развитию лесного комплекса до 2030 года. «Доказательство этого — тот факт, что пермской цифровой системой заинтересовались и другие российские регионы. Речь идет о Республике Татарстан, Кировской, Ульяновской и Свердловской областях», — добавил Александр Бойченко.

