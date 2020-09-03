Лучшим научным журналистом Европы признан лауреат премии «Роснано»

Сергей Филиппов, занимающий пост руководителя одной из дирекций Фонда инфраструктурных и образовательных программ, а также он является соорганизатором отечественной премии от “Роснано”, заявил, что в научном мире каждый день происходят открытия. Задача журналиста, работающего в жанре научпоп, - донести эти открытия до большой аудитории, чтобы вовлечь ее в научный мир. Такая работа требует от писателя высокого уровня профессионализма, так как текст должен быть про науку, но понятным человеку, далекому от нее. Именно это хорошо умеет делать Мария Пази. Филиппов надеется, что пример Пази станет драйвером для многих российских авторов. Он добавил, что именно ради подобных писателей и была создана премия Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year.