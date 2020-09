Лучшим научным журналистом Европы признан лауреат премии «Роснано»

Мария Пази получила премию “Европейский научный журналист года”. Ее кандидатуру номинировала на этот конкурс Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСО). Кроме того, Пази взяла также главный приз в российской премии Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year.

Как сообщает портал “Поиск”, международная награда, которую получила Мария Пази, стала первым подобным призом для нашей страны. До этого никто из российских журналистов не был удостоен этой награды. На премии были представлены работы Марии под названием “Человек эволюционирующий”, “Кибер-ДНК”, а также “Цифровая любовь”. Александра Борисова - руководитель организационного комитета премии Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year сообщила, что победа Марии Пази сможет воодушевить многих других молодых российских авторов, работающих в жанре научпоп. Она также заявила, что экспертное жюри оценило подход Пази к творчеству. Так, она в своих произведениях рассказывает не о науке как таковой, а о нашей жизни, но с научного взгляда на нее. Этот подход, по заявлению Борисовой, можно считать авторским почерком Пази. Мария Пази окончила биологический факультет СПбГУ. В студенческие годы Мария работала в “Русском репортере” и в других изданиях. Два года назад Мария стала обладательницей приза “Дебют в научной журналистике”, а также она выиграла в конкурсе Tech in Media. Сергей Филиппов, занимающий пост руководителя одной из дирекций Фонда инфраструктурных и образовательных программ, а также он является соорганизатором отечественной премии от “Роснано”, заявил, что в научном мире каждый день происходят открытия. Задача журналиста, работающего в жанре научпоп, - донести эти открытия до большой аудитории, чтобы вовлечь ее в научный мир. Такая работа требует от писателя высокого уровня профессионализма, так как текст должен быть про науку, но понятным человеку, далекому от нее. Именно это хорошо умеет делать Мария Пази. Филиппов надеется, что пример Пази станет драйвером для многих российских авторов. Он добавил, что именно ради подобных писателей и была создана премия Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year.

