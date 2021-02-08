«Сочи» в товарищеском матче крупно обыграл тбилисское «Динамо»

«Сочи» в товарищеском матче крупно обыграл тбилисское «Динамо»

Вчера, 23:45ОбществоPhoto: pxhere.com
«Сочи» со счетом 3:0 обыграл тбилисское «Динамо» в контрольном матче, который состоялся в рамках тренировочного сбора российской команды в турецком Белеке.

Об этом пишет “Советский спорт”.

В составе «Сочи» голами отметились Кристиан Нобоа (10-я минута), Жоазиньо (33), Сергей Терехов (84).

Добавим, что в понедельник утром сочинская команда уступила молодежке «Локомотива».

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