«Сочи» в товарищеском матче крупно обыграл тбилисское «Динамо»

«Сочи» со счетом 3:0 обыграл тбилисское «Динамо» в контрольном матче, который состоялся в рамках тренировочного сбора российской команды в турецком Белеке.

Об этом пишет “Советский спорт”. В составе «Сочи» голами отметились Кристиан Нобоа (10-я минута), Жоазиньо (33), Сергей Терехов (84). Добавим, что в понедельник утром сочинская команда уступила молодежке «Локомотива».

