Сбербанк: работающие с эскроу застройщики стали строить быстрее
Сегодня, 21:24ОбществоФото: google.maps
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Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил о том, что региональные застройщики наращивают темпы реализации проектов жилищного плана, применяя эскроу-счета быстрее заявленных сроков.
РИА Новости пишут: Попов акцентировал внимание на том, что при выдаче застройщикам проектного финансирования с использованием эскроу-счетов Сбербанк не фиксирует преимущества Москвы и Подмосковья. В целом по стране спрос является равномерным. Значительное количество специалистов этой сферы воплощает проекты раньше установленных сроков.
Отмечается, что в России все привлекающие долевые средства девелоперы с первого июля прошлого года обязаны работать через эскроу-механизм, который предполагает получение средств клиентов только после выдачи им жилья. Вместе с тем строить объекты они должны на банковские кредиты.
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