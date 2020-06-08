Сбербанк: работающие с эскроу застройщики стали строить быстрее

РИА Новости пишут: Попов акцентировал внимание на том, что при выдаче застройщикам проектного финансирования с использованием эскроу-счетов Сбербанк не фиксирует преимущества Москвы и Подмосковья. В целом по стране спрос является равномерным. Значительное количество специалистов этой сферы воплощает проекты раньше установленных сроков.

Отмечается, что в России все привлекающие долевые средства девелоперы с первого июля прошлого года обязаны работать через эскроу-механизм, который предполагает получение средств клиентов только после выдачи им жилья. Вместе с тем строить объекты они должны на банковские кредиты.