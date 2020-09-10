В Екатеринбурге за 24 миллиона рублей хотят сохранить Оперный театр

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Стоимость работ оценивается в 24 миллиона рублей.
Заказчиком выступает Оперный театр, а заявки на выполнение работ принимаются до 30 сентября.
В документации сказано, что подрядчик должен провести инженерные изыскания, комплексные научные исследования, а также разработать и согласовать проектную документацию.
Проведение работ планируется в два этапа. Первый этап должен завершиться до 25 декабря 2020 года, а второй — до 25 декабря 2021 года.
Ранее в Екатеринбурге управление государственной охраны объектов культурного наследия признало объектом культурного наследия газон возле бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге.