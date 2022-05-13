Первая гроза прошла в Нижнем Тагиле

Первая гроза прошла в Нижнем Тагиле
Первая гроза прошла в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:09ОбществоФото: TagilCity.ru
С 13 мая на Нижний Тагил обрушились проливные дожди с первыми раскатами грома.

Как и предупреждали синоптики, в Нижнем Тагиле началась неделя проливных дождей. 13 мая, в первый день после небольшого затишья, горожане заметили молнии и раскаты грома.

На Тагилстрое гремит и сверкает, поделилась с редакцией TagilCity.ru жительница района.

Напомним, проливные дожди в регионе улучшили негативную экологическую ситуацию, возникшую вследствие лесных пожаров. Так, 10 мая Нижний Тагил накрыли смог и запах гари — газоанализатор редакции зафиксировал превышение диоксида азота и синильной кислоты.

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