Первая гроза прошла в Нижнем Тагиле

Как и предупреждали синоптики, в Нижнем Тагиле началась неделя проливных дождей. 13 мая, в первый день после небольшого затишья, горожане заметили молнии и раскаты грома.
На Тагилстрое гремит и сверкает, поделилась с редакцией TagilCity.ru жительница района.
Напомним, проливные дожди в регионе улучшили негативную экологическую ситуацию, возникшую вследствие лесных пожаров. Так, 10 мая Нижний Тагил накрыли смог и запах гари — газоанализатор редакции зафиксировал превышение диоксида азота и синильной кислоты.