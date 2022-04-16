Российский препарат поможет бороться со стелс-омикроном

В РФ отмечено появление нового штамма коронавируса — стелс-омикрона. Он гораздо более заразный, чем его предшественники. При этом штамм плохо распознается, маскируясь под обычную ОРВИ с очень схожими симптомами в виде повышенной температуры, кашля, боли в горле, озноба и т. д. Но Россия уже готова к встрече с ним.

Как сообщает newizv.ru, несмотря на схожесть с ОРВИ, новый штамм омикрона имеет ряд характерных симптомов в виде бессонницы и сильной головной боли. Он опасен тем, что вызывает поражение центральной нервной системы. Даже легко переболевшие могут столкнуться с серьезными последствиями в виде осложнений на сердечно-сосудистую систему, почки, печень, легкие. Вот почему нужно как можно раньше начать курс лечения, не дожидаясь, пока будут готовы результаты ПЦР. Предпочтение должно отдаваться противовирусной терапии. По мнению экспертов, она намного эффективней, если начать лечиться в первые 36-72 часа после заражения. Российские фармакологи уже разработали ряд противовирусных препаратов, которые прошли все обязательные испытания и зарекомендовали себя в лечении коронавируса. Они указаны в методических рекомендациях российского Минздрава. По словам доктора медицинских наук, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Елены Малинниковой, в министерстве долго выбирали препараты, которые можно было бы рекомендовать для лечения данного заболевания, проводили клинические исследования. В результате было отдано предпочтение фавипиравиру, известному на российском рынке как «Арепливир». «Этот препарат я бы назвала лидером», — подчеркнула Малинникова. Дело не только в том, что его изначально разрабатывали в качестве прямого противовирусного, то есть целенаправленно подавляющего процессы жизнедеятельности вируса в организме человека. Не менее важно и то, что его можно рекомендовать как для раннего лечения, так и после выздоровления, если вдруг выяснится, что вирус все еще продолжает разрушать организм. Препарат успешно прошел все стадии клинических испытаний. Спустя 10 дней после того, как его начали принимать испытуемые, у 44 процентов из них больше не проявлялось клинических признаков заболевания. Хотя обычная терапия приводила к исчезновению симптомов лишь у каждого десятого больного. А 90 процентов тех, кто принимал препарат, спустя 10 дней переходили на амбулаторное лечение или даже полностью выздоравливали. Еще один важный момент связан с тем, что у принимающих данный препарат легкие были поражены в минимальной степени либо отсутствовали признаки заболевания. Кроме данного препарата хорошие результаты при лечении коронавируса показал зарегистрированный в феврале в РФ компанией «Промомед» новый противовирусный лекарственный препарат «Эсперавир». В его основе — уникальная международно-признанная молекула молнупиравир, оказывающая непосредственное воздействие на вирус. Она встраивается в его РНК, вызывает дефекты в строении и подавляет возможность его размножения. Лечение данным препаратом проводится в течение всего пяти дней. Согласно данным клинических испытаний оба препарата показывают хорошую эффективность при борьбе с различными мутациями коронавируса (SARS-CoV-2). Помимо этого, они борются с другими РНК-вирусами, например гриппа и вызывающими сезонные респираторные заболевания. У обоих препаратов есть способность подавлять размножение вируса, что заканчивается его гибелью. Но надо знать, что принимать эти препараты нужно начинать как можно раньше. По мнению доктора медицинских наук, академика РАН, профессора Дмитрия Пушкаря, согласно данным научных исследований в ряде российских регионов, можно говорить как о клинически доказанном факте о том, что раннее начало лечения противовирусным этиотропным препаратом почти всегда является гарантией успеха в борьбе с COVID-19.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter