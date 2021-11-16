Экс-следователь Макерова из Екатеринбурга просит суд восстановить ее на работе

Бывшая следователь ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Юлия Макерова ранее была уволена из органов по отрицательным мотивам и некоторое время провела в СИЗО.

Юлию Макерову уволили из органов с формулировкой «За поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел» без какой-либо расшифровки по сути, сообщает ЕАН со ссылкой на адвоката экс-следователя Дмитрия Лебедева. Мы добились, что ГУ МВД предоставило суду документы об увольнении. Это 350 страниц текста, но если коротко вычленить главное, то Макерову обвинили в том, что, когда ей потребовались деньги, она взяла в долг 900 тысяч рублей у физического лица, а не кредит в банке. Причем через месяц она этот долг вернула. Заседание суда по восстановлению Юлии Макеровой на работе состоится в пятницу, 19 ноября,рассказал ЕАН Лебедев. Напомним, следователь Макерова считалась одним из лучших специалистов по раскрытию запутанных и сложных преступлений, совершенных бандами в Свердловской области. В августе текущего года ее неожиданно уволили из органов МВД по отрицательным мотивам и поместили в СИЗО — следователя обвинили в служебном преступлении. Якобы она передала копии материалов уголовного дела банды братьев-сутенеров Колосовых. За это ей якобы бесплатно отремонтировали ее личный автомобиль, хотя у Макеровой имеются на руках счета об оплате работ из автосервиса. Недавно суд заменил женщине содержание под стражей в СИЗО на домашний арест. В СИЗО отправлена уволенная следователь по делам банд в Екатеринбурге

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