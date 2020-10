Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова дала интервью Владимиру Познеру. Она прокомментировала громкие экологические происшествия, произошедшие в России в этом году. Также она прокомментировала мусорную реформу.

По словам Радионовой, ее ведомство многие руководители промышленных предприятий воспринимают исключительно как орган, собирающий штрафы. Она сказала, что понимает, чем вызвана такая реакция и заверила, что просто так проверки не проводятся. «Наша задача не собрать штрафы, наша задача — предотвратить аварии в дальнейшем», — цитирует Радионову gorod55.ru. Также она призывает руководителей компаний подумать о том, что изначальное приведение производства к экологическим стандартам будет дешевле, чем постоянные суды и штрафные санкции. Во время интервью была затронута тема аварии на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании». Именно на ней весной произошла масштабная утечка дизельного топлива. Радионова подчеркнула, что руководство компании решило пойти по пути судебных разбирательств вместо того, чтобы сразу заплатить штраф. Заметила она и то, что сумма штрафа действительно огромная, по крайней мере для России. Многих природозащитников количество нулей просто шокировало. Особенно тех, кто везде говорил о том, что государство постарается замять скандал. «Когда сумма прозвучала, все на секунду замерли. Часть тех защитников говорила, что государство все на тормозах спустит, они в день объявления ущерба просто отказались от комментариев», — рассказала глава Росприроднадзора. Также Радионова прокомментировала ситуацию на Камчатке. Радионова сообщила, что эксперты ее ведомства взяли 4000 проб воды в бухте, на берегу которой были обнаружены мертвые морские животные. По ее словам, техногенного воздействия на воду не выявлено. Также осветили в интервью и тему так называемой мусорной реформы в России. Глава Росприроднадзора отметила, что нынешние свалки формировались еще по стандартам 60-х годов прошлого столетия. Тогда были совершенно иные нормы потребления и материалы. Сейчас же все коренным образом поменялось. Сейчас, по словам Радионовой, положение меняется, но мгновенных перемен ждать не стоит. Недостаточно одного постановления правительства для того, чтобы мгновенно убрать все свалки и заменить их перерабатывающими заводами. Это проблема каждого гражданина и решить ее можно только сообща.

