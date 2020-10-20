Также осветили в интервью и тему так называемой мусорной реформы в России. Глава Росприроднадзора отметила, что нынешние свалки формировались еще по стандартам 60-х годов прошлого столетия. Тогда были совершенно иные нормы потребления и материалы. Сейчас же все коренным образом поменялось. Сейчас, по словам Радионовой, положение меняется, но мгновенных перемен ждать не стоит. Недостаточно одного постановления правительства для того, чтобы мгновенно убрать все свалки и заменить их перерабатывающими заводами. Это проблема каждого гражданина и решить ее можно только сообща.