Владимир Федотов рассказал о задачах «Сочи» на сезон

Владимир Федотов рассказал о задачах «Сочи» на сезон
Владимир Федотов рассказал о задачах «Сочи» на сезон
Сегодня, 00:45ОбществоФото: pxhere.com
Команде предстоит участие в РПЛ и квалификации Лиги конференций.

«График у нас сложный. Если дойдем до группового этапа, надо будет пройти три соперника. Получается двенадцать матчей за 35 дней. Нужна ротация и грамотное использование наших ребят. У всех будет игровая практика. Сложно, но мы справимся. А задачи? Надо стартовать, почувствовать ритм, дыхание турнира и РПЛ, и двигаться вперед», - приводит слова наставника «Советский спорт».

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» - «Кешля» (Азербайджан) пройдет 22 июля на арене «Фишт».

В стартовом туре РПЛ южане сыграют против «Нижнего Новгорода» в гостях. Игра состоится 26 июля.

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