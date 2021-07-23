Владимир Федотов рассказал о задачах «Сочи» на сезон

«График у нас сложный. Если дойдем до группового этапа, надо будет пройти три соперника. Получается двенадцать матчей за 35 дней. Нужна ротация и грамотное использование наших ребят. У всех будет игровая практика. Сложно, но мы справимся. А задачи? Надо стартовать, почувствовать ритм, дыхание турнира и РПЛ, и двигаться вперед», - приводит слова наставника «Советский спорт».