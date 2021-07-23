Владимир Федотов рассказал о задачах «Сочи» на сезон

«График у нас сложный. Если дойдем до группового этапа, надо будет пройти три соперника. Получается двенадцать матчей за 35 дней. Нужна ротация и грамотное использование наших ребят. У всех будет игровая практика. Сложно, но мы справимся. А задачи? Надо стартовать, почувствовать ритм, дыхание турнира и РПЛ, и двигаться вперед», - приводит слова наставника «Советский спорт».
Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» - «Кешля» (Азербайджан) пройдет 22 июля на арене «Фишт».
В стартовом туре РПЛ южане сыграют против «Нижнего Новгорода» в гостях. Игра состоится 26 июля.